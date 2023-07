Nach Nico Schlotterbeck und Julien Duranville verletzt sich auch BVB-Profi Thomas Meunier. Marcel Sabitzer feiert sein Debüt auf der USA-Tour.

Die Verletzungssorgen auf der USA-Tour von Borussia Dortmund werden größer. Nach dem zweiten Testspielsieg und einem erfolgreichen Debüt von Marcel Sabitzer musste Trainer Edin Terzic in Thomas Meunier den nächsten Ausfall verkraften.

Der Belgier verletzte sich kurz nach seiner Einwechslung beim 3:2-Erfolg gegen Manchester United in Las Vegas und musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

Zuvor hatten sich schon Nationalspieler Nico Schlotterbeck (Knie) und Nachwuchsspieler Julien Duranville verletzt. Der 17-Jährige fällt mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen aus. Auch Neuzugang Felix Nmecha kam aus Gründen der Belastungssteuerung nicht zum Einsatz. "Felix hat leichte muskuläre Probleme hinten am Oberschenkel. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass er heute schon auf dem Platz gestanden hätte. Aber wir sind sehr vorsichtig", sagte Terzic.

Malen trifft gegen Manchester doppelt

Zufrieden war der BVB-Coach mit dem Debüt des für etwa 20 Millionen Euro verpflichteten Sabitzers. "Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielt und Bälle erobert haben. Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, als wir Marcel verpflichtet haben. Es geht jetzt darum, dass wir das regelmäßig sehen", sagte Terzic.

Das Siegtor erzielte vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus. Beide Offensivakteure waren kurz zuvor eingewechselt worden. Reus kam für Donyell Malen, der den BVB mit einem Doppelschlag (43./44.) zur Pause in Führung gebracht hatte. Für Manchester United, das mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf begonnen hatte, trafen Diogo Dalot (24.) und der Brasilianer Antony (52.). Den ersten Test in den USA hatte die Borussia gegen den Zweitligisten San Diego Loyal mit 6:0 gewonnen. Vor der Rückreise nach Deutschland gibt es noch eine dritte Partie in Chicago gegen den FC Chelsea.