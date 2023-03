Thomas Tuchel, geboren 1973 in Krumbach, arbeitete schon in Mainz, Dortmund, Paris und London

von Philipp Köster Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss mit verwöhnten Stars klarkommen und Titel gewinnen. 11 Freunde-Chefredakteur Philipp Köster über einen Mann, der zum Erfolg verdammt scheint.

Thomas Tuchel war gerade erst zum neuen Cheftrainer des FC Bayern bestellt worden, da stattete er schon der Mannschaftskabine einen ersten Besuch ab. Er drehte eine Runde, machte am Spind von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting halt. "Zum dritten Mal", lachte Tuchel. "Der arme Kerl!" Das Bedauern über das Wiedersehen dürfte sich bei Choupo-Moting in Grenzen halten. Schließlich war Tuchel einst in Mainz dafür verantwortlich gewesen, dass die Karriere des kamerunischen Nationalspielers endlich Tempo aufnahm, und beim Pariser Großklub Paris Saint-Germain kam der vermeintliche Bankdrücker in zwei Jahren auf stolze 51 Spiele.