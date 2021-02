Der Wagen des Golfers kam bei Los Angeles von einer Straße ab und wurde schwer beschädigt. Zum Zustand Tiger Woods nach dem Unfall gibt es beunruhigende Nachrichten von der Feuerwehr.

Golf-Superstar Tiger Woods ist bei einem Autounfall nahe der US-Metropole Los Angeles verletzt worden. Das teilte das Los Angeles County Sheriff's Department am Dienstagabend (MEZ) mit. Der 45-Jährige wurde demnach von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack seines Fahrzeugs freigeschnitten und dann ins Krankenhaus eingeliefert.

Laut Los Angeles County Fire Department befindet sich der Gerettete in "ernstem Zustand". Konkretere Angaben zum Gesundheitszustand des zweifachen Vaters gab es zunächst nicht. Woods' Sprecher Mark Steinberg berichtete dem Magazin "Golf Digest" von "multiplen Beinverletzungen". Woods werde in der Chirurgie behandelt. Weiter Auskünfte wollte Steinberg mit Blick auf die Privatsphäre des Sportlers nicht machen.

Tiger Woods' Auto kam von der Fahrbahn ab

Den Angaben zufolge war der 15-fache Major-Turnier-Sieger allein in seinem Wagen unterwegs, als dieser um kurz nach 7 Uhr (Ortszeit) zwischen den Vororten Rolling Hills Estates und Rancho Palos Verde von einer vierspurigen Hauptstraße abgekommen war. Das Fahrzeug überschlug sich laut Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer sollen an dem Unfall nicht beteiligt gewesen sein. Auf Bildern im US-Fernsehen (u.a. bei ABC) ist zu sehen, wie der dunkel SUV rund zehn Meter neben der Fahrbahn in der Böschung auf der Fahrerseite liegt. Der vordere Teil des Fahrzeugs ist zerstört. Was zu dem Unfall geführt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache laufen.

Die Organisatoren der PGA-Tour reagierten geschockt auf die Nachricht von Woods' Autounfall. "Wir warten auf weitere Informationen aus dem Krankenhaus", hieß es in einem ersten Statement. Man versichere Woods "die volle Unterstützung bei der Genesung" und schließe ihn in die Gebete ein.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

Quellen: Los Angeles County Sheriff's Department, "Los Angeles County Fire Department", "Golf Digest", ABC, PGA Tour, Nachrichtenagenturen DPA und AFP