Geher Christopher Linke hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-WM einen deutschen Rekord bejubelt.

Der 34 Jahre alte Potsdamer blieb am Heldenplatz in Budapest nach 20 Kilometern auf Platz fünf in 1:18:12 Stunden 30 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit. Der Titel ging an den zweimaligen Europameister Álvaro Martín aus Spanien vor dem Schweden Perseus Karlström und dem Brasilianer Caio Bonfim.

Bislang hatte sich Linke den deutschen Rekord von 1:18:42 Stunden mit Andreas Erm geteilt. Dieser war im Jahr 2000 so schnell gewesen, Linke im Jahr 2019.

Im Wettbewerb über 20 Kilometer, der wegen eines Unwetters mit zwei Stunden Verspätung begann, hatte Team-Kapitän Linke eine Top-8-Platzierung angestrebt und erfüllte die eigene Erwartung überzeugend. Noch stärker ist der Potsdamer über 35 Kilometer als EM-Zweiter einzuschätzen. Zunächst ist an diesem Sonntag die Leipzigerin Saskia Feige über 20 Kilometer an der Reihe. Über diese Distanz hatte sie bei der EM in München Bronze gewonnen.