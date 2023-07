Phil Bauhaus hat seinen ersten Etappensieg bei der 110. Tour de France erneut knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Bocholt musste sich in Moulins mit Platz drei hinter Tagessieger Jasper Philipsen und Dylan Groenewegen zufriedengeben. Vor der elften Etappe war Bauhaus bereits in Bayonne auf Platz zwei und einen Tag später in Nogara auf Platz drei gesprintet.