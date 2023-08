Ein Abwehrspieler geht, ein anderer kommt: Konstantinos Mavropanos verlässt den VfB Stuttgart in Richtung England. Sein Nachfolger heißt Leonidas Stergiou und kommt aus der Schweiz.

Der Wechsel von Konstantinos Mavropanos vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum englischen Conference-League-Sieger West Ham United ist fix. Der Grieche unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, wie der Premier-League-Club mitteilte.

Der Transfer hatte sich bereits seit mehreren Tagen abgezeichnet. Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme für den Nationalspieler bei rund 20 Millionen Euro und kann durch mögliche Bonuszahlungen noch steigen.

Mavropanos spielte bereits zwischen 2018 und 2020 in England beim FC Arsenal. Er ist nach Wataru Endo der zweite Leistungsträger, den die Stuttgarter innerhalb kurzer Zeit verlieren. Der Japaner Endo war vorige Woche zum FC Liverpool gewechselt.

Schweizer Stergiou kommt als Nachfolger

Bereits zuvor hatten die Schwaben die Verpflichtung von Leonidas Stergiou vermeldet. Der Schweizer U21-Nationalspieler kommt für eine Saison auf Leihbasis vom FC St. Gallen. Anschließend sollen die Stuttgarter eine Kaufoption besitzen.

"Wir verfolgen die Entwicklung von Leonidas Stergiou schon über einen längeren Zeitraum. Er hat in der Schweizer Super League und als U21-Nationalspieler der Schweiz bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Stergiou sagte: "Es fühlt sich unglaublich gut an und ist sehr schön, bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat."