Basketballstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat sich in bewegenden Worten von der gestorbenen Vereinslegende Kobe Bryant verabschiedet. Er habe mehrfach zu einer persönlichen Stellungnahme zum Tode Bryants und seiner Tochter Gianna angesetzt, schrieb James auf Instagram. "Aber jedes Mal, wenn ich es versuche, fange ich wieder an zu weinen bei dem bloßen Gedanken an dich, Nichte Gigi und die Freundschaft/Bindung/Brüderlichkeit zwischen uns!" Gigi war der Spitzname der 13-jährigen Gianna, die am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz an der Seite Bryants und sieben anderer Menschen ums Leben gekommen war.

Trauer um Kobe Bryant

Vor der Rückreise vom Auswärtsspiel bei den Philadelphia 76ers habe er "am Sonntagmorgen noch deine Stimme gehört", schrieb James weiter. "In einer Million Jahren hätte ich nicht im Geringsten gedacht, dass das unsere letzte Unterhaltung sein würde. Was zur Hölle!! Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, mein Bruder!! Mann, ich liebe dich, großer Bruder." Sein Mitgefühl gelte Bryants Ehefrau Vanessa und den drei hinterbliebenen Kindern.

James, der vielen als bester noch aktiver Basketballer der Welt gilt, fühlt sich durch den Tod seines Idols offenbar zu weiteren Höchstleistungen verpflichtet. "Ich verspreche dir, ich werde dein Vermächtnis weiterführen." In der ewigen Rangliste der punktbesten Spieler in regulären NBA-Saisonspielen war James erst am Samstag an Bryant vorbeigezogen auf Platz drei.

Fans würdigten den verstorbenen Basketball-Star indes mit einer spontanenen Umbenennung einer New Yorker U-Bahn-Station: Aus "Fifth Ave/Bryant Park" machten sie mit einem Aufkleber "Kobe Bryant Park". Zahlreiche Menschen suchten das Schild mit der Aufschrift daraufhin auf und fotografierten sie. Der Bryant Park mitten in Manhattan ist eigentlich nach dem US-Schriftsteller William Cullen Bryant (1794 – 1878) benannt.

Auch in Deutschland zeigten Basketball-Fans ihre Anteilnahme: Vor dem Basketball-Bundesligaspiel zwischen Alba Berlin und den Hakro Merlins Crailsheim ist am Abend dem gestorbenen US-Superstar Kobe Bryant mit einer Schweigeminute gedacht worden. Die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena erhoben sich von ihren Plätzen, die Köpfe senkten sich und es wurde für einen Moment still in der Halle. Anschließend gab es laute "Kobe"-Rufe und es wurde geklatscht. In Gedenken an die Nummer 24, die Bryant bei den Los Angeles Lakers trug, wurden die ersten 24 Sekunden des Spiels ohne eine Aktion gestartet.

Kob Bryant soll in Basketball-Ruhmeshalle kommen

Nach seinem Tod soll Bryant dieses Jahr in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen werden. "Kobe wird auf die Weise geehrt, wie es sein sollte", wurde der Präsident der Hall of Fame, Jerry Colangelo, von einem Reporter des Portals "The Athletic" am Montag zitiert. "Es ist erwartbar die epischste Klasse der Geschichte mit Kobe, Tim Duncan und Kevin Garnett." Spieler können drei Jahre nach ihrem Karriereende in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Im gleichen Jahr wie Bryant hatten auch die NBA-Superstars Duncan und Garnett aufgehört.

Das nächste Spiel der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist nach dem Tod der Vereinslegende verschoben worden. Die für Dienstag (Ortszeit) angesetzte Partie gegen die LA Clippers werde zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt nachgeholt, teilte die NBA mit. Die Entscheidung sei aus Respekt vor dem Club getroffen worden, dessen Mitarbeiter und Anhänger um Bryant trauerten.

In Los Angeles gehen indes die Untersuchungen zur Unglücksursache weiter. Vor allem die widrigen Wetterbedingungen werden dabei in den Blick genommen.