von Moritz Herrmann Am Freitag feiert Anne Haug ihren 40. Geburtstag. Moment mal, stimmt gar nicht! Feiern wird die Weltranglistenerste der Frauen nämlich mitnichten. Zu intensiv das Training, zu groß die Angst, aus der Spitze zu fallen. Ein stern-Gespräch über Schmerzen, Träume und die Kunst, den eigenen Kopf zu überlisten.

Anne Haug, Ihr 40. Geburtstag steht an. Eine prächtige Sachertorte gibt es bei einer Triathletin nicht, oder?

Ich bin ich zu dieser Zeit immer auf Lanzarote, im Trainingslager, seit 15 Jahren ist das so. Aber diesmal muss ich nach Nizza fliegen, da steigt genau an meinem Geburtstag eine Gala, bei der ich als Weltranglistenerste aufschlagen soll. Ich bin aber ohnehin nicht die, die ihren Geburtstag gerne und groß feiert.