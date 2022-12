Turnier in Hamburg

Turnier in Hamburg "Verrückte Truppe": Deutsche Hockey-Frauen holen EM-Gold

Es war bereits der 16. Hallen-Titel für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes. Für drei Spielerinnen war es das letzte große Turnier. Die Herren kämpfen auch um Europas Krone.

Die deutschen Hockey-Frauen haben den nächsten Titel bei einem internationalen Großereignis gefeiert. Durch einen 5:4 (1:2)-Finalsieg über die Niederlande sicherte sich die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg in Hamburg zum 16. Mal den Titel bei einer Hallen-Europameisterschaft.

"Das war nicht einfach, aber verdient", sagte die dreifache Finaltorschützin Pia Maertens nach der Siegerehrung. In einem spannenden Endspiel mussten die deutschen Damen bis zur Schlusssirene kämpfen. Nachdem Lisa Altenburg mit ihrem zweiten Treffer das 5:3 erzielt hatte, verkürzten die Niederländerinnen und hatten per Strafecke kurz vor dem Ende noch die Gelegenheit zum Ausgleich. Torhüterin Nathalie Kubalski war aber zur Stelle.

Altenburg, Maertens und Kubalski ausgezeichnet

Bei ihrem letzten internationalen Einsatz holte sich Altenburg mit 14 Treffern die Krone der besten Torjägerin. Als beste Torhüterin wurde Kubalski, als beste Turnierspielerin Maertens ausgezeichnet. "Ich bin sehr stolz. Das ist eine verrückte Truppe", sagte Bundestrainer Altenburg über das Team. Außer seiner Ehefrau Lisa nahmen auch Franzisca Hauke und Janne Müller-Wieland ihren internationalen Abschied.

Platz drei ging nach einem 1:0 (0:0) über Österreich an die Ukrainerinnen. Fünfter wurde Tschechien, das die Türkei 5:0 (2:0) bezwang.

Am Sonntag (14.00 Uhr) haben die deutschen Herren die Möglichkeit, es den Frauen gleichzutun. Die Mannschaft von Trainer Rein van Eijk steht im Finale gegen Österreich. Nach einer 6:7-Niederlage gegen die Alpenrepublik am Vormittag gab es im letzten Vorrundenspiel ein 9:1 gegen Tschechien, zu dem Luis Holste und Niklas Bruns als beste Torschützen je zwei Treffer beisteuerten. Da reichte, um mit der besseren Tordifferenz noch an den Niederlanden vorbeizuziehen.