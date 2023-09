Bei der Auslosung für die Conference League hat Eintracht Frankfurt lösbare Aufgaben erhalten. Die Hessen treffen auf den griechischen Vizemeister und Vereine aus Finnland und Schottland.

Eintracht Frankfurt hat für die Gruppenphase in der Conference League lösbare Aufgaben erhalten. Der Fußball-Bundesligist trifft in der Gruppe G auf den griechischen Vizemeister PAOK Saloniki, den finnischen Meister HJK Helsinki und den FC Aberdeen aus Schottland. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Die Hessen, die 2022 die Europa League gewannen und in der Vorsaison erstmals in der Champions League dabei waren, hatten sich am Donnerstagabend durch ein 2:0 im Playoff-Rückspiel gegen Lewski Sofia für die Gruppenphase qualifiziert.

Conference League: Finale in Athen

Der erste Gruppen-Spieltag steigt am 21. September, der letzte am 14. Dezember. Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die jeweils zweitplatzierten Teams müssen in der Playoff-Runde gegen die acht Gruppendritten aus der Europa League antreten. Das Finale findet am 29. Mai 2024 in Athen statt.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

OSC Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

Klaksvik

Gruppe B

KAA Gent

Maccabi Tel Aviv

Sorja Luhansk

UMF Breidablik

Gruppe C

Dinamo Zagreb

Viktoria Pilsen

FC Astana

KF Ballkani Suhareka

Gruppe D

Club Brügge

FK Bodö/Glimt

Besiktas JK

FC Lugano

Gruppe E

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia Warschau

Zrinjski Mostar

Gruppe F

Ferencvaros Budapest

AC Florenz

KRC Genk

Cukaricki Belgrad

Gruppe G

Eintracht Frankfurt

PAOK Saloniki

HJK Helsinki

FC Aberdeen

Gruppe H

Fenerbahce SK

Ludogorez Rasgrad

Spartak Trnava

FC Nordsjaelland