Uli Hoeneß hat sich am Freitagabend aus dem Amt als Präsident des FC Bayern München verabschiedet. Minutenlanger Beifall der Bayern-Familie auf der Jahreshauptversammlung - für den Mann, der den FC Bayern München zu dem gemacht hat, was er heute ist - ein europäischer Spitzenklub. Nach scheinbar endlosen Uli-Rufen, konnte sich der 67-Jährige auch irgendwann wieder fassen: "Seit gut einem halben Jahr beschäftige ich mich mit diesem Gedanken, weil ich ein Mensch bin, der auch in die Zukunft denkt. Ich habe viele mittelständische Unternehmen kennengelernt und bin befreundet und bei vielen hat die Nachfolge überhaupt nicht geklappt. Das hat mich dazu bewogen, darüber nachzudenken, dass wir an die Zukunft denken müssen. Und dass es uns gelungen ist, für den Posten des Präsidenten dieses Vereins, eine Persönlichkeit zu gewinnen, wie Herbert Hainer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Firma Adidas. Das ist für diesen Verein eine wunderbare Sache." Seit 1970 war Hoeneß ununterbrochen als Spieler, Manager oder Präsident im Verein tätig. Auch während seiner Zeit im Gefängnis blieb der FC Bayern ihm treu. "Wenn ich vom FC Bayern träume, dann denke ich: das ist so ein Tanker, der auf dem Weltmeer entlanggleitet, möglichst nicht mit Schweröl fährt, keine Container als Passagiere hat und auch kein Öl. Nein, es sind Menschen, 293.000 Mitglieder und in den Beibooten Millionen von Fans. Dieser Tanker muss geradeaus fahren, nicht nach links schauen und schon gar nicht nach rechts. " Hoeneß verlässt schon jetzt sein Lebenswerk. Nach einem Rekordjahr. Der Verein spielte in der vergangenen Saison rund 750 Millionen Euro ein. Das muss ihm sein Nachfolger erst einmal nachmachen. Doch was kommt jetzt, Uli? "Ich habe noch keine Idee. Wenn ich mir über die Zukunft Gedanken mache, dann werde ich sicherlich irgendetwas auch im sozialen Bereich tun. Ich habe das in der Vergangenheit durch Vorträge und großzügige Spenden gemacht. Aber ich werde auch in Zukunft noch mehr persönlich in diese Richtung arbeiten." Details nannte der Unternehmer nicht. Doch eins ist klar: Die Bayern-Gemeinde wird ihm auf Ewigkeit zu Dank verpflichtet sein. "Es war ja sein Entschluss. Und ich gönne ihm natürlich auch seinen Ruhestand. Aber er bleibt ja noch ein bisschen." "Ich hoffe, genauso wie es jetzt ist, dass der FC Bayern aufs Geld schaut, dass er weiterhin richtig Kohle machen und nicht das Geld sinnlos rausschmeißen, wie andere Vereine." "Er bleibt ja dem Verein verbunden, da bin ich mir sicher und er wird immer auch da sein im Verein. Solange er lebt, gehört er dazu. Und ich bin ihm sehr dankbar für die Zeit und seinen Einsatz für den Verein."