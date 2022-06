Am Samstagabend trifft Deutschland in Budapest auf die ungarische Nationalmannschaft. Den dritten Spieltag der Nations League können sie im Free-TV verfolgen.

Die DFB-Auswahl ist mit zwei 1:1-Unentschieden gegen Italien und England in die Nations League gestartet. Nun sollen zwei Siege folgen, bevor es für die Profis in den kurzen Sommerurlaub geht. Im Puskas Stadion in Budapest trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend auf Ungarn (20:45 Uhr). Kommenden Dienstag steht das zweite Duell gegen Italien in Mönchengladbach an.

Nach den ersten beiden Spieltagen belegt Deutschland in der Gruppe 3 den dritten Platz. Durch einen Überraschungserfolg gegen England hat Ungarn einen Zähler mehr und steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Duell zwischen dem Gruppenersten Italien und England findet parallel zur deutschen Partie statt.

Hitziges Duell bei der Europameisterschaft

Deutschland und Ungarn trafen zuletzt bei der Europameisterschaft vor einem Jahr aufeinander. Durch den 2:2-Ausgleich von Leon Goretzka kurz vor Schluss schaffte es die deutsche Nationalmannschaft ins Achtelfinale gegen England. Nach dem Tor zeigte Goretzka den mitgereisten Fans aus Ungarn ein Herz, um sich für die Rechte der LGBTIQ+-Bewegung einzusetzen. Die Fanszene ist für ihre rassistischen und homophoben Gesänge bekannt.

Am Samstag treffen Goretzka und die DFB-Elf auf 67.215 Zuschauer im ausverkauften Puskas Stadion. Viele Beobachter erwarten erneut eine hitzige Stimmung. Bundestrainer Hansi Flick will sich von der Kulisse allerdings nicht beeinflussen lassen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Eine aufgeheizte Stimmung muss man auf diesem Niveau aushalten."

Ungarn-Deutschland läuft im Free-TV

Der dritte Spieltag der Nations League wird beim Privatsender RTL übertragen. Ab 20:15 Uhr führt Moderator Florian König durch das Programm. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Parallel zum linearen Fernsehen können Fußball-Begeisterte das Länderspiel auch online über RTL+ sehen. Das Abonnement kostet 4,99 Euro pro Monat, die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos.

