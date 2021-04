Sehen Sie im Video: Junger Golfstar aus Japan siegt bei den 85. US-Masters in Florida.









Der 29-jährige Hideki Matsuyama hat am Sonntag bei den Masters in Augusta im US-Bundesstaat Georgia Golf-Geschichte geschrieben. Erstmals darf sich mit ihm ein Japaner das legendäre grüne Jackett überstreifen. Der Gewinner der 85. US-Masters zeigte sich in einer anschließenden Pressekonferenz sichtlich emotional: "Für mich ist es noch nicht möglich, mir vorzustellen, wie es sein wird, das Grüne Jackett nach Japan zu bringen. Aber es ist toll und eine große Ehre für mich. Und ich freue mich schon wirklich darauf." Am Ende siegte Matsuyama nach einer spannenden 73er-Finalrunde mit einem Schlag Vorsprung vor drei US-Amerikanern. Neben dem Sieger-Jackett erwartete ihn ein Preisgeld von rund zwei Millionen US-Dollar. Und mit diesem Erfolg wird er im golfverrückten Japan garantiert bereits jetzt einen Ehrenplatz in den Sport-Geschichtsbüchern bekommen.

