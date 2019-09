Roger Federer hat bei den US Open in New York im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der 38 Jahre alte Schweizer deklassierte den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:2, 6:0.

Federer benötigte gerade einmal 79 Minuten für seinen Erfolg und steht beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison insgesamt zum 13. Mal im Viertelfinale.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Wiese, wie ich spiele», sagte Federer. Der Weltranglisten-Dritte hatte nur ganz zu Beginn ein paar Schwierigkeiten mit Goffin und lag am Anfang des ersten Satzes beim Stand von 1:2 sogar ein Break zurück. Doch dann kam Federer in Schwung und gestattete dem bemitleidenswerten Belgier im gesamten Verlauf des Matches nur noch zwei Spielgewinne.

«David hatte ganz offensichtlich ein paar Probleme und hat dann nicht mehr so gespielt, wie ich ihn kenne», sagte Federer. Der Schweizer bekommt es nun mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow oder Alex de Minaur aus Australien zu tun.

Bei den Damen begann der erste Achtelfinal-Tag mit einer großen Überraschung. French-Open-Siegerin Ashleigh Barty verlor gegen Wang Qiang aus China mit 2:6, 4:6 und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Die Chinesin nutzte nach 1:22 Stunden ihren vierten Matchball.

Am Montag kämpfen in New York Alexander Zverev und Julia Görges um den Einzug ins Viertelfinale. Zverev bekommt es mit dem starken Argentinier Diego Schwartzman zu tun. Görges trifft auf die Kroatin Donna Vekic.