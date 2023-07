Bernhard Langer schreibt erneut Golf-Geschichte. Mit seinem 46. Sieg auf der US-Senioren-Tour übertrumpft der 65-Jährige eine US-Legende und ist nun alleiniger Rekordhalter.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat sich mit seinem 46. Sieg zum erfolgreichsten Spieler in der Geschichte der US-Senioren-Tour gekrönt. Der 65-Jährige aus Anhausen gewann den Titel bei der US Senior Open und ist nun der alleinige Rekordhalter bei den über 50-Jährigen.

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 übertrumpfte damit die Golf-Legende Hale Irwin, der Amerikaner konnte in seiner Karriere 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewinnen. Langer siegte bei dem Major-Turnier in Stevens Point im US-Bundesstaat Wisconsin dank einer 70er-Finalrunde mit einem Gesamtergebnis von 277 Schlägen vor den Amerikanern Steve Stricker (279 Schläge) und Jerry Kelly (280).

Ebenfalls eine starke Leistung auf dem Par-71-Kurs zeigte Alex Cejka. Der 52 Jahre alte Deutsche kam bei der mit vier Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit sieben Schlägen Rückstand auf Langer auf den geteilten neunten Rang.

Der in Florida lebende Langer ist seit 16 Jahren der Superstar auf der US-Senioren-Tour. Bei den über 50-Jährigen spielte der Routinier bislang Preisgelder von mehr als 34 Millionen US-Dollar ein.