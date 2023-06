Wurde auf dem Flughafen in Dallas verbal attackiert: Brittney Griner. Foto

Die Inhaftierung der Basketballerin Brittney Griner in Russland beschäftigt die US-Politik auf höchster Ebene. Nun erlebt Griner und ihr Team auf dem Flughafen in Dallas einen Schreckmoment.

Die längere Zeit in Russland inhaftierte US-Basketballspielerin Brittney Griner und ihre Mannschaftskolleginnen der Phoenix Mercury sind am Flughafen von Dallas-Forth Worth von einem YouTuber verbal angegangen worden.

Dieser teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, in dem er unter anderem in Richtung Griner sagte, sie hasse Amerika.

Die Frauen-Profiliga WNBA nannte das Verhalten des YouTubers, den sie als "Provokateur" bezeichnete, in einer Stellungnahme "unangemessen und bedauernswert". Man habe mit den Phoenix Mercury vor der Saison zusammengearbeitet, "um ihre Sicherheit auf Reisen sicherzustellen, was Charterflüge und ihr zugewiesenes Sicherheitspersonal zu jeder Zeit einschließt".

Griners Mitspielerin Brianna Turner berichtete auf Twitter von einer "exzessiven Belästigung. Unsere Mannschaft drängte sich nervös in einer Ecke zusammen, weil wir unsicher waren, wohin wir uns bewegen sollten."

Für gewöhnlich reisen WNBA-Teams auf Linienflügen, was die Spielergewerkschaft WNBPA schon häufig kritisiert hat. "Jeder Linienflug, der unseren Spielerinnen aufgedrängt wird, ist eine Bedrohung für ihre Gesundheit und Sicherheit", erklärte die Spielergewerkschaft nach dem Vorfall um Griner.

Griner ist in dieser Saison auf das Basketball-Parkett zurückgekehrt, nachdem die 32-Jährige in Russland wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes verurteilt worden und dort zehn Monate lang in Haft gewesen war. Die Olympiasiegerin kam im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei, auch US-Präsident Joe Biden hatte sich für ihre Freilassung eingesetzt.