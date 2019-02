Wenn am kommenden Sonntag in Atlanta beim 53. Super Bowl wieder der Football fliegt, dann werden sich nicht nur aus sportlichen Gründen wieder Millionen US-Amerikaner vor dem Fernseher versammeln. Die aufwändig produzierten Werbespots rund um das Spiel sorgen alle Jahre wieder für ähnlich viel Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit und gelten als die Oberklasse der Werbeindustrie. Allein die Ausstrahlung eines 30-Sekunden Spots lassen sich Firmen fünf Millionen Dollar kosten. Von der Gage der zahlreichen Stars in den Werbeclips ganz zu schweigen. Für die meisten Marken gut investiertes Geld - weiß Werbeprofi Katie Richards. "Es ist die Gelegenheit, bei der sich Zuschauer tatsächlich Werbung anschauen wollen. Für Werber ist es die größte Bühne, wie ihre Oscars. Es ist der große Moment, um zu zeigen, was sie können. Und die Spannung dazu wird regelrecht aufgebaut, es gibt im Vorfeld Teaser zu den Clips, Namen von berühmten Werbeträgern werden bekanntgegeben. Und die Leute freuen sich darauf." Promis, Promis und noch mehr Promis bleiben wohl der Trend in den Werbespots, die während der zahlreichen Unterbrechungen eines American Football-Matches ausgestrahlt werden. Die Zielgruppe sind dabei längst nicht mehr nur Männer. "Wir sehen eine Verschiebung hin zu mehr Anzeigen, die auf Frauen ausgerichtet sind. Damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Eine Marke für Gesichtspflegeprodukte schaltet ihre erste Super-Bowl-Kampagne. In anderen Spots geht es um "female Empowerment", um Autonomie und Selbstbestimmung für Frauen. Serena Williams wirbt zum Beispiel für eine Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen." Unternehmen hoffen in diesem Jahr wieder auf ein größeres Publikum. 2018 sahen etwa 103 Millionen Menschen den Super Bowl, 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Ach und übrigens: Spielen werden die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams - hierzulande in der Nacht zum Montag.