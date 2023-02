Uschi Disl, 52, kürzlich auf Heimatbesuch bei ihren Eltern in Bayern

Was macht eigentlich ...?

von Tobias Ott Als Biathletin wurde sie achtmal Weltmeisterin und holte neun Olympia-Medaillen. Heute lebt Uschi Disl mit ihrer Familie in Mora in Schweden. Ihr Rückblick auf die Karriere fällt zwiespältig aus.

Frau Disl, ist Ihr Schwedisch mittlerweile perfekt?

Zumindest so gut, dass ich für das schwedische Radio arbeiten kann. Ich lebe seit zwölf Jahren in Schweden, in der Familie sprechen wir überwiegend schwedisch.

Wie sind Sie zum Radio gekommen?

Die Sportredaktion hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, die Biathlon-Rennen zu kommentieren. In Schweden gibt es nicht so viele Ex-Biathleten, die dafür infrage kämen. Jetzt berichte ich direkt vor Ort oder aus dem Studio in Stockholm. Wo ich letztendlich bin, macht keinen großen Unterschied: Ich schaue jedes Mal auf einen Bildschirm und kommentiere die Rennen.