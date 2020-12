Es ist ein neuer Höhepunkt bei der härtesten Non-Stop-Regatta für Einhandsegler der Welt, der Vendée Globe . Nach gut 12.000 bewältigen Meilen auf See trafen sich fünf Segelyachten im Bereich des 50. Breitengrades. So etwas kommt eigentlich nie vor und ist auch eher unwahrscheinlich. Umso größer die Freude bei den Extremsportlern, sich nach sieben Wochen Einsamkeit mal wieder zu sehen. Der deutsche Hochseesegler Boris Herrmann war ganz aus dem Häuschen: "Was für ein unglaublicher Moment. Fünf Boote treffen sich auf dem Indischen Ozean, halb um die Welt herum, einfach so." Für Herrmann und seine Begleitung war das Treffen eine schöne Auflockerung, nachdem sie im Indischen Ozean mit den schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen hatten. Herrmann gehört zu einer Verfolgergruppe, die dem Führungsduo um den Franzosen Yannick Bestaven hinterherfahren. Stand Dienstag 11.00 Uhr lag Herrmann an siebter Stelle. Wegen einer Rettungsaktion während der Regatta werden ihm sechs Stunden Zeit gutgeschrieben, wenn er die Ziellinie überquert. Bis dahin wird es aber noch dauern – der Regatta-Kurs rund um die Erde ist mehr als 40.000 Kilometer lang.