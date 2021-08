Sehen Sie im Video: Erster Verein mit fünf Jahren – die bewegte Geschichte von Lionel "Leo" Messi.

















Lionel oder „Leo“ Messi wird am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren.

Im Alter von fünf Jahren spielt Messi für den Verein Grandoli FC in seinem Heimartort in Argentinien.

Drei Jahre später wechselt er zum argentinischen Atlético Newell’s Old Boys.

Im Alter von 13 Jahren wandert Messi mit seiner Familie nach Barcelona aus.

Messi leidet damals unter einer Wachstumsstörung.

Mit 13 Jahren misst er nur 1,40 Meter.

Die kosten für eine Hormonbehandlung belasten die Familie stark.

Seine Eltern erhoffen sich eine bezahlbare und bessere medizinische Betreuung in Spanien.

Wegen seiner Körpergröße und Schnelligkeit erhielt er den Spitznamen „La Pulga“.

Übersetzt bedeutet das “der Floh”. Messi trägt diesen Spitznamen bis heute.

Bei einem Training wird Messi von einem Talentscout des FC Barcelona entdeckt.

In seiner ersten Saison in der Jugendmannschaft erzielt er in 30 Spielen 35 Treffer für Barcelona.

Am 16. Oktober 2004 feiert Messi dann sein Ligadebüt bei den Profis gegen Espanyol Barcelona.

Es folgen 21 erfolgreiche Jahre beim FC Barcelona.

In dieser Zeit gewinnt er etliche Titel mit dem Verein.

Unter anderem gewinnt er sechs Mal den Goldenen Schuh, als bester Torschütze Europas.

2019 gewinnt Lionel Messi bereits zum sechsten Mal den „Ballon d'or“.

Kein Fußballer vor ihm erhält so viele "Ballon d'or"-Auszeichnungen.

Außerdem wird er sechs Mal zum FIFA-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.

2021 gewinnt er die Copa América und seinen ersten Titel mit der A-Nationalelf.

Messi ist mit seinen 672 Toren in 778 Pflichtspielen Rekordschütze des FC Barcelona.

In der Saison 2020/21 wird der Vertrag mit dem Rekord-Fußballer nicht verlängert.

Grund dafür soll das hohe Jahresgehalt von mehr als 100 Millionen Euro sein.

Trotz einer vorläufigen Einigung–

die besagt das Messi nur noch 50 Prozent seines bisherigen Gehaltes erhält –

verlässt er im Sommer 2021 den Verein.

Mehr