Niko Kovac tippte sich an die Stirn. Die Botschaft an seine Stars war zwei Tage nach dem starken 0:0 beim FC Liverpool klar: Verteidigen ist vor allem Kopfsache.

«Wenn alle mitarbeiten, ist es verdammt schwer, gegen Bayern München Tore zu erzielen», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters und setzt auch für die weitere Aufholjagd auf Borussia Dortmund auf kollektive Defensivarbeit. «Wenn wir das in der Bundesliga machen, sind wir in der Bundesliga eigentlich nicht zu schlagen, nicht zu stoppen», sagte der Coach zwei Tage nach dem Remis an der Anfield Road.

Nach der viel gerühmten Defensivvorstellung in Liverpool soll auch in der nationalen Liga wie zuletzt im Dezember beim 3:0 in Frankfurt wieder ein Spiel ohne Gegentor her. «Das war für die Zukunft sehr wichtig, dass wir 0:0 gespielt haben», sagte Torjäger Robert Lewandowski. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC würden die Münchner nach Punkten mit der Borussia gleichziehen. Die Dortmunder sind erst am Sonntag zu Hause gegen Bayer Leverkusen an der Reihe.

Die Bayern wollen den Druck auf den schwächelnden nationalen Rivalen hochhalten. Bis zum 13. März, dem Rückspiel gegen den FC Liverpool, rückt die BVB-Jagd noch mehr in den Fokus. «Wir waren nicht so schlecht unterwegs die letzten Wochen. Wir haben nicht umsonst den Rückstand auf Dortmund um sechs Punkte verkürzt», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Die Bayern sind mehr denn je angestachelt, die mit Bravour gemeisterte Hinspiel-Aufgabe im Achtelfinale der Champions League bringt Zuversicht für die kommenden Wochen. «Diesen Aufwind, diese Euphorie, aber auch dieses Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen. Das können wir auch zurecht mitnehmen, weil wir gute Leistungen gebracht haben», sagte Kovac. «Wir sind in allen Wettbewerben dabei. Und wollen das auch bleiben. Für uns zählen nur Siege. Das erwarte ich auch am Wochenende gegen Berlin.»

Beim Training fehlte der kranke Mats Hummels, der zusammen mit dem herausragenden Javi Martínez gegen die «Reds» für besonders viel Stabilität gesorgt hatte. Im Gegensatz zu Hummels war Jérôme Boateng nach seiner Pause wegen eines Magen-Darm-Infekts wieder auf dem Rasen dabei.

Der gegen Liverpool ausgefallene Leon Goretzka arbeitete regenerativ und fühlte sich laut Kovac besser. Doch ob es für den am Sprunggelenk angeschlagenen Mittelfeldspieler schon wieder für einen Einsatz gegen Berlin reicht, ist offen. «Sollte er das Training am Freitag schmerzfrei absolvieren, ist er eine Alternative», sagte sein Trainer. Die Langzeitverletzten Arjen Robben und Corentin Tolisso fehlen weiterhin.

Nachdem die Münchner in der Hinrunde gegen Augsburg (1:1), Hertha BSC (0:2) und Borussia Mönchengladbach (0:3) enttäuscht hatten, soll nun nach dem 3:2 gegen Augsburg vor einer Woche weiter Revanche genommen werden. «Wir müssen in der Bundesliga jetzt nochmal nachlegen», sagte Kovac. «Wir müssen das Spiel gewinnen, um unsere Chancen zu wahren.»