Der argentinische Fußballprofi Sergio Agüero beendet seine aktive Karriere. Der 33-Jährige war im Oktober bei einem Ligaspiel auf dem Feld zusammengebrochen. Später stellten Ärzte schwerwiegende Herzrhythmusstörungen fest.

Sergio "Kun" Agüero hat am Mittwoch seine Karriere als Profifußballer für beendet erklärt. Der Stürmer des FC Barcelona muss die laufende Saison wegen Herzproblemen im Alter von 33 Jahren abbrechen. "Das ist ein sehr harter Moment für mich, aber die Gesundheit steht an erster Stelle", sagte der Argentinier am Mittwoch im Camp-Nou-Stadion in Barcelona weinend und mit gebrochener Stimme.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Herzrhythmusstörungen beenden erfolgreiche Karriere

Beim 101-maligen Nationalspieler, der 42 Tore für die "Albiceleste" erzielte, waren zuvor bösartige Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden. Agüero war Ende Oktober in der 40. Minute des Ligaspiels von Barça gegen Deportivo Alavés im Camp Nou plötzlich zusammengebrochen. Er fasste sich an die Brust, rang nach Luft und wurde ausgewechselt.

Nach zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City war der Profi erst im Sommer nach Barcelona gewechselt. Bei Man City war er ein Idol: In 275 Pflichtspielen traf er 184 Mal. Damit ist er mit Abstand der erfolgreichste Profi der Clubgeschichte und auch bester ausländischer Torjäger der Premier League. Davor hatte Agüero von 2006 bis 2011 für Atlético Madrid gespielt und in 175 Pflichtspielen 74 Tore erzielt.

Sein Profidebüt hatte der nur 1,73 Meter große Stürmer 2003 in Buenos Aires bei Independiente gegeben. Er wurde damals mit 15 Jahren, einem Monat und drei Tagen zum jüngsten Akteur der Geschichte der Primera División Argentiniens – ein Rekord, den er bis heute noch hält.

Sergio Agüero: Enge Freundschaft zu Lionel Messi

Der Olympiasieger 2008 war daheim auch oft in den Klatschspalten, denn er war jahrelang mit Giannina Maradona, der Tochter von Fußball-Legende Diego Maradona, liiert. Dem im Vorjahr gestorbenen Weltmeister von 1986 gaben beide einen Enkel. Der heute zwölf Jahre alte Benjamín ist Patensohn von Lionel Messi und gilt als talentierter Fußballer.