"Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren", kommentiert Sebastian Vettel das geplante Formel-1-Rennen in Sotschi mit Blick auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine

Nach den russischen Angriffen auf die Ukraine will Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel das Rennen in Sotschi boykottieren. "Meine Entscheidung steht schon fest", sagt er.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat angekündigt, den Großen Preis von Russland in diesem Jahr zu boykottieren. Grund dafür sind die militärischen Angriffe Russlands auf die Ukraine. "Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hinsollte und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren", sagt der Aston-Martin-Fahrer am Rande der Testfahrten in Barcelona.

"Es tut mir sehr leid für die Unschuldigen, die ihr Leben verlieren und aus dummen Gründen und wegen einer komischen und verrückten Führung getötet werden", so der 34-Jährige. Er sei über die Ereignisse am Donnerstag "schockiert und traurig" und betont: "Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber meine Entscheidung ist bereits gefallen."

Wegen Ukraine-Krieg: Verstappen will kollektive Entscheidung des Formel-1-Fahrerlagers

Der "Sport Bild" zufolge soll Vettel sein Team vorab über seinen Entschluss informiert haben. Jedoch gebe es keine feste Vereinbarung dazu, was die Option offen ließe, dass der britische Rennstall ohne Vettel nach Russland reisen könnte, wenn der Grand Prix stattfindet.

Ebenso zeigte sich Weltmeister Max Verstappen wenig begeistert vom Grand Prix in Russland. Allerdings schloss er seine Teilnahme zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorab aus. "Wir sollten nicht in einem Land fahren, das Krieg führt, aber das gesamte Fahrerlager sollte darüber entscheiden", sagt der Niederländer.

Formel 1 beobachtet vorerst weiter die Lage in Russland und der Ukraine

Wie und ob der Großen Preis von Russland in diesem Jahr ausgetragen wird, steht noch nicht fest. "Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten", sagt die Formel 1. Aktuell beabsichtigt sie das für den 25. September 2022 in Sotschi geplante Rennen weder abzusagen noch zu verschieben. Das Rennen wird seit 2014 im russischen Sotschi gefahren. Dieses Jahr sollte es eigentlich dort zum letzten Mal ausgetragen werden, da es ab 2023 vor den Toren von St. Petersburg stattfinden soll.

Quellen: "Sport Bild", dpa, "Independent"