Nach dem 6:0 gegen Marokko müssen die DFB-Frauen bei der WM gegen Kolumbien antreten. Auch die Südamerikanerinnen starten erfolgreich. Ein WM-Debütant überrascht.

Der nächste deutsche Gegner Kolumbien hat sein erstes Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland souverän gewonnen.

Der Südamerika-Vizemeister siegte in Sydney 2:0 (2:0) gegen Südkorea. Catalina Usme mit einem Handelfmeter in der 30. Minute und Linda Caicedo in der 39. Minute erzielten die Tore zum verdienten Erfolg.

Caicedo profitierte bei ihrem Treffer von einem Fehler von Torhüterin Yoon Younggeul, die den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen ließ. Nach der Pause wäre ein noch höherer Erfolg möglich gewesen. Südkorea hatte kurz vor der Halbzeit durch Lee Geummin seine beste Chance, Torhüterin Catalina Pérez parierte den Kopfball aber. Insgesamt waren die vor allem am Anfang auch offensiv aktiven Asiatinnen vor 24.323 Zuschauern aber zu harmlos.

Das deutsche Team trifft am kommenden Sonntag ebenfalls in Sydney auf Kolumbien. Südkorea ist am 3. August in Brisbane letzter deutscher Vorrundengegner. Die Asiatinnen werden vom früheren Frankfurter Bundesliga-Coach Colin Bell trainiert.

Neuseeland patzt gegen WM-Debütant

Indes muss Co-Gastgeber Neuseeland den ersten Rückschlag verkraften. Nach dem 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Norwegen gab es gegen WM-Debütant Philippinen eine überraschende 0:1 (0:1)-Niederlage. In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute das einzige Tor in einer umkämpften Partie. Ihr Kopfballtreffer war zugleich der erste Torschuss der Philippinen bei einer Weltmeisterschaft.

Zum Auftakt in Gruppe A hatten die Philippinen 0:2 gegen die von Inka Grings trainierten Schweizerinnen verloren. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Norwegen dürfen sie noch vom Weiterkommen träumen. Neuseeland bestreitet sein Gruppenfinale gegen die stärker einzuschätzende Schweiz. Es droht das Aus in der Vorrunde.

Schweiz mit Grings vor Achtelfinal-Einzug

Die von der Deutschen Inka Grings trainierten Schweizerinnen stehen indes vor dem Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 0:0 gegen Norwegen in Hamilton führt das Team mit vier Punkten aus zwei Spielen die Gruppe an. Fürs Weiterkommen reicht im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Neuseeland bereits ein Unentschieden.

Die bislang sieglosen Skandinavierinnen müssen dagegen zittern und ihr abschließendes Duell gegen die Philippinen auf jeden Fall gewinnen, um ihre Chance aufs Achtelfinale zu wahren. Zum Auftakt hatte es ein 0:1 gegen Neuseeland gegeben

Schon vor Spielbeginn musste Norwegen einen herben Ausfall verkraften. Offensivkraft Ada Hegerberg, Weltfußballerin von 2018, zerrte sich beim Warmmachen die Leiste und verfolgte das Spiel nur von der Bank aus. Was sie sah, war lange Zeit dürftig. Weder die zunächst offensiver auftretenden Schweizerinnen noch die Norwegerinnen kamen vor 10.769 Fans zu guten Torchancen.

Auch im zweiten Durchgang dominierten die Abwehrreihen, auch wenn Norwegen durch Starspielerin Caroline Graham Hansen und Frida Maanum immerhin zwei Möglichkeiten kreierte. Ein Treffer fiel jedoch nicht.