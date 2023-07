Der beste Basketballer der abgelaufenen NBA-Saison wird bei der WM pausieren. Ohne Jokic ändert sich für Serbien in Asien auch die Ausgangsposition.

Die Basketball-WM wird ohne Serbiens Starspieler und NBA-Champion Nikola Jokic stattfinden. Der herausragende Center von den Denver Nuggets steht nicht auf der erweiterten Kaderliste der Serben, die in Belgrad präsentiert wurde.

Der 28 Jahre alte Jokic hat das erfolgreichste Jahr seiner Karriere hinter sich und gewann in der nordamerikanischen Profiliga nicht nur die Meistertrophäe, sondern auch den Titel als wertvollster Spieler der Finalserie. Bereits am Sonntag gab es Gerüchte, wonach Jokic auf die WM in Asien (25. August bis 10. September) verzichten werde.

Serbien büßt damit auch seinen Status als Mitfavorit ein. Jokic war Teil des Teams, das 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Silber erobert hatte. In den vergangenen Jahren setzte es aber immer wieder Enttäuschungen. So auch bei der EM vor einem Jahr, als die Serben mit ihrem Star Jokic bereits im Achtelfinale an Italien scheiterten. In der WM-Vorrunde in Manila geht es für das Team von Trainer Svetislav Pesic in einer machbaren Gruppe gegen Puerto Rico, China und Südsudan.

Auch Antetokounmpo für WM fraglich

Auch beim griechischen Starspieler Giannis Antetokounmpo ist eine WM-Teilnahme bei dem Turnier in Japan, Indonesien sowie auf den Philippinen fraglich. Sloweniens Topspieler Luka Doncic plant einen Einsatz.

Topfavorit USA reist zwar mit einem mit NBA-Profis gespickten Kader zur WM, muss aber ebenfalls auf zahlreiche Stars verzichten. Titelverteidiger ist Spanien. Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder zählt ein Jahr nach EM-Bronze ebenfalls zu den Medaillenanwärtern.