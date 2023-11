Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstagabend in Wien auf Österreich

Nach der Niederlage gegen die Türkei steht für Deutschlands Nationalmannschaft am Dienstagabend der letzte Test des Jahres an. Die Partie gegen Österreich wird live im Free-TV übertragen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht zum Jahresabschluss an diesem Dienstag in Wien gegen Österreich unter Druck. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann braucht nach dem enttäuschenden 2:3 am Samstag in Berlin gegen die Türkei ein Erfolgserlebnis, die nächsten Länderspielen stehen erst im kommenden März auf dem Programm.

Nagelsmann kündigte am Montag an, personelle Entscheidungen erst nach dem Abschlusstraining am Montagabend treffen zu wollen. Er ließ offen, ob er erneut Kai Havertz als Linksverteidiger aufstellt, der bei eigenem Ballbesitz weit mit nach vorne rückt. Es würden eher "Nuancen" verändert werden, sagte der Bundestrainer. Die kleinen Veränderungen könnten aber "auch personeller Natur sein".

Wo wird Österreich gegen Deutschland übertragen?

Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft ist live im Free-TV beim ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen kostenfreien Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Jochen Breyer als Moderator durch die Übertragung führen, Per Mertesacker ist als Experte zu Gast. Der Kommentator heißt Oliver Schmidt.