Die Schwimmerinnen der 4 x 100 Meter Freistil- Staffel haben bei der Kurzbahn-WM in Hangzhou einen deutschen Rekord aufgestellt und den sechsten Platz belegt.

Annika Bruhn, Reva Foos, Jessica Steiger und Marie Pietruschka unterboten mit ihrer Zeit von 3:33,27 Minuten ihre eigene Bestmarke aus dem Vorlauf noch einmal um 1,04 Sekunden. Zu den Chinesinnen auf dem Bronzerang fehlten dem deutschen Quartett 2,35 Sekunden.

Das DSV-Team hatte am Vormittag in 3:34,31 Minuten den 21 Jahre alten Rekord der Mannschaft des Deutschen Schwimmverbands (DSV) von der WM in Göteborg gebrochen. Den Sieg sicherten sich die US- Amerikanerinnen in 3:27,78 Minuten vor den Niederlanden (3:28,02).

Bei den Männern erreichte Rückenschwimmer Christian Diener auf der 100 Meter-Strecke in persönlicher Bestzeit von 50,04 Sekunden das Finale am Mittwoch. Marco Koch und Fabian Schwingenschlögl schieden im Halbfinale über 100 Meter Brust aus. Koch konzentriert sich auf das Rennen auf seiner Weltrekord-Strecke über die doppelte Distanz am Donnerstag.

Der Japaner Daiya Seto stellte in Hangzhou einen Weltrekord über 200 Meter Schmetterling auf. Der 24-Jährige sicherte sich im Finale in 1:48,24 Minuten den Titel vor dem Südafrikaner Chad le Clos, der nach 1:48,32 Minuten anschlug und damit ebenfalls seine eigene alte Welt-Bestmarke von 2013 unterbot. Le Clos' vorheriger Weltrekord hatte bei 1:48,56 Minuten gestanden.