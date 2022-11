von Moritz Herrmann Alles sei perfekt geplant, das hatten die Kataris immer wieder versichert. Offenbar haben sie bei ihren Planungen aber die Menschen vergessen. Zum Eröffnungsspiel kommt es vor dem Fifa Fan Festival zu einer Massenpanik. Unser Reporter ist mittendrin.

Wie ging nun nochmal das Vaterunser? Ich bin ja gar nicht gläubig, aber in Momenten akuter Gefahr und allumfassenden Verzweiflung wäre ich es bisweilen doch gerne. Um ein Geäst zu haben, das mich trägt, nur dafür. Ja, in der Not werde ich zu Gottes größtem Opportunisten. Und wie Not fühlte es sich durchaus an, gestern, vor dem Nordeingang des Fifa Fan Festivals in Doha, der, so war es beworben worden, "größten Party Katars".

Es musste gegen 17:50 Uhr gewesen sein, die offizielle Eröffnungsfeier sollte bald beginnen und ich stand weit vorne, aber eben noch draußen. Ich hatte mich zu den Gittern der Tore geboxt, durch die wir Journalisten eingelassen werden sollten, außerdem auch Menschen mit Behinderung. Das schien mir passend.