WM in London Machbare Darts-Lose: Pietreczko gegen Japanerin Suzuki

Die Deutschen erwischen für die Darts-WM in London insgesamt günstige Lose. Ausgerechnet WM-Halbfinalist Clemens erwartet früh eine unbequeme Aufgabe.

Darts-Profi Ricardo Pietreczko bekommt es bei seiner WM-Premiere direkt im ersten Spiel mit einer der beiden qualifizierten Frauen zu tun. Der 29 Jahre alte Nürnberger - Spitzname Pikachu - spielt in London gegen die Japanerin Mikuru Suzuki, wie die Auslosung ergab.

Pietreczko befindet sich in starker Form und wird bei dem Turnier im Alexandra Palace als einer der Geheimfavoriten gehandelt. In einer möglichen zweiten Runde würde der Engländer Callan Rydz warten. Schon in Runde drei ginge es wohl gegen Topfavorit Luke Humphries (ebenfalls England).

Die zweite Frau im Feld des Turniers (15. Dezember bis 3. Januar) ist die Engländerin Fallon Sherrock, die 2020 als erste Spielerin bei der WM zwei Männer besiegte. Sie ist mögliche Zweitrundengegnerin des Deutschen Martin Schindler, der vorher ein Freilos hat. Sherrock muss sich dazu gegen den Niederländer Jermaine Wattimena durchsetzen.

Clemens droht Zweitrunden-Duell mit Gian van Veen

Florian Hempel trifft zum Start auf den Iren Dylan Slevin, Dragutin Horvat auf Mike de Decker aus Belgien. Das wohl ungünstigste Los des deutschen Quintetts erwischte WM-Halbfinalist Gabriel Clemens. Der 40 Jahre alte Saarländer hat zwar wie Schindler zunächst ein Freilos, muss dann aber in Runde zwei wahrscheinlich gegen Senkrechtstarter Gian van Veen aus den Niederlanden antreten.

Das Eröffnungsspiel am 15. Dezember bestreiten der Niederländer Kevin Doets und Stowe Buntz aus den USA. Der Sieger bekommt es am späten Abend mit Englands Weltmeister Michael Smith zu tun.