Nach der Zitterpartie durften die deutschen Springreiter auf einem Weingut ihre Bronzemedaillen feiern. Im Restaurant der Overmountain Vineyards konnte das Quartett den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in den USA genießen.

«Erst wird gefeiert, dann ruhen wir uns Samstag aus, bevor es wieder los geht», sagte Laura Klaphake, die Jüngste im deutschen Springreiter-Team vor dem Einzel-Finale der WM am Sonntag.

Knapp war es am Freitagabend. «Ein Fehler weniger - und wir hätten sogar Gold gehabt», sagte die überragende Simone Blum zur Mannschaftsentscheidung. «Der eine Fehler hat uns weh getan», sagte die Reiterin: «Aber jetzt sind wir erstmal glücklich über Bronze.» Gold ging im Stechen an die USA vor Schweden.

Marcus Ehning rettete als letzter deutscher Reiter mit einer fehlerfreien Runde auf Pret A Tout die Medaille. «Unfassbar», sagte Klaphake: «Wie Marcus das wieder gemacht hat, ist unglaublich. Wir haben so mitgefiebert.» Für die 24-Jährige war «das Zugucken eindeutig schlimmer als das selber Reiten. Das war so aufregend.»

Ehning gab zu, dass da «Druck drauf war». Etwas Entspannung verschaffte dem 44-Jährigen vor dem Ritt, dass «die Olympia-Qualifikation ja schon sicher» war. Mit Bronze war der Team-Weltmeister von 2010 «am Ende mehr als zufrieden. Es hätte Gold sein können, aber es hätte auch anders ausgehen können.»

Mit seinen drei WM-Neulingen war der Routinier auch mehr als zufrieden. «Die haben das verdammt gut gemacht. Es war schon eine Zitterpartie, weil alles neu war», sagte Ehning: «Am Ende haben die das super nach Hause gebracht.»

Am Sonntag winkt eine weitere Medaille. Im Einzel ist Simone Blum mit Alice jetzt Erste vor den beiden Runden am letzten WM-Tag. «Das ist ja erst am Sonntag», sagte die 29 Jahre alte Reiterin: «Wir müssen fokussiert bleiben.»

Zweiter ist der für Österreich startende Deutsche Max Kühner mit Chardonay vor dem Schweizer Martin Fuchs mit Clooney. Ehning geht mit Pret A Tout als Zwölfter ins Rennen. Klaphake ist mit Catch Me If You Can die Nummer 22 des Feldes. Nur Maurice Tebbel aus dem niedersächsischen Emsbüren verpasste mit Don Diarado das Finale.

«Die hat bisher drei Super-Runden gehabt», sagte Team-Senior Ehning über Blums Chance auf Gold: «Entsprechend hat sie auch das Zeug dazu, gar keine Frage.» Blums Pferd Alice sei auf jeden Fall fit genug für zwei weitere Runden.

«Simone ist der Hammer», jubelte der Bundestrainer: «Wie die hier geritten ist.» Seine Empfehlung: «Sie soll einfach ruhig bleiben und so weiter reiten – dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.»