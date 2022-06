In Bad Homburg überraschend an der Französin Alizé Cornet gescheitert: Angelique Kerber. Foto: Hasan Bratic/dpa

Überraschendes Viertelfinal-Aus für Kerber in Bad Homburg

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Bad Homburg überraschend im Viertelfinale ausgeschieden.

Die 34 Jahre alte Kielerin musste sich bei ihrem Heim-Event der Französin Alizé Cornet mit 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben und verpatzte damit die Generalprobe für den am 27. Juni beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon. Kerber konnte nicht an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen. Zwar stemmte sie sich im zweiten Satz gegen die Niederlage. Doch im dritten Durchgang zog Cornet wieder davon.

Vor Kerber hatte bereits Sabine Lisicki den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 32 Jahre alte Berlinerin verlor gegen Caroline Garcia aus Frankreich mit 3:6, 6:7 (7:9). Die frühere Wimbledon-Finalistin musste sich nach 1:56 Stunden geschlagen geben. Damit sind alle deutschen Spielerinnen in Bad Homburg ausgeschieden.