Die Schnalle: An einem Ende des Yoga-Gurtes befindet sich für gewöhnlich eine D-förmige Schnalle aus Metall: Sie dient dazu, die Länge zu variieren oder den Gurt zu einer in sich geschlossenen Schlaufe zu binden – dadurch lässt er sich in manchen Positionen besser halten und greifen. Es gibt auch Schnallen aus Kunststoff, allerdings sind diese nicht so langlebig.