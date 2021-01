Eigentlich wollte die Eventmanagerin Bettina Heymann im vergangenen Jahr mit Udo Lindenberg auf Tour gehen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist sie seit März ohne Arbeit – und freut sich über 1000 Euro Soforthilfe des stern.

Mit der Aktion Backstage-Helden unterstützt der stern Bühnenarbeiter, die durch Corona um ihre Verdienstmöglichkeiten gebracht worden sind. Insgesamt kamen mehr als 750.000 Euro an Spenden zusammen. Noch vor Weihnachten haben die ersten 300 Menschen jeweils 1000 Euro Soforthilfe erhalten. Eine davon ist die Eventmanagerin Bettina Heymann, 47, aus Frankfurt am Main.

Wie verdienen Sie normalerweise Ihr Geld, Frau Heymann?

Mit Konzerten und Liveveranstaltungen. Eigentlich wollte ich im April mit den Vorbereitungen für die Tour von Udo Lindenberg beginnen, dort bin ich Showstage-Managerin und zuständig für den reibungslosen Ablauf der Konzerte.

Haben Sie ab März noch arbeiten können?

Nein, ich hatte keine Möglichkeit mehr, in meinem Beruf Geld zu verdienen. Viele meiner männlichen Kollegen haben auf dem Bau gearbeitet. Das ging bei mir nicht. Alles, was für mich infrage gekommen wäre, war geschlossen: Theater, Konzerthäuser, der gesamte Eventbereich.

Wie halten Sie sich über Wasser?

Ich habe die erste Soforthilfe beantragt. Die habe ich aber noch nicht angegriffen, denn ich habe von vielen Kollegen gehört, dass sie die zurückzahlen mussten. In die Novemberhilfe für Soloselbstständige bin ich nicht reingekommen, weil ich einen technischen Leiter in der Festanstellung habe, den ich in Kurzarbeit geschickt habe. Ich bin also eine Kleinunternehmerin. Ich habe im Wesentlichen von meinen Rücklagen gelebt.

Wie haben Sie von der Aktion "Backstage-Helden" gehört?

Über Instagram und Facebook. Kollegen haben das gepostet, auch Udo Lindenberg hat die Aktion geteilt. Daraufhin habe ich mich beworben – und bin ausgewählt worden.

Was werden Sie mit dem Geld machen?

Diese 1000 Euro verschaffen mir etwas Luft, sodass ich nicht weiter an meine Rücklagen gehen muss. Das ist meine Miete. Viel mehr ist nicht drin.

Aufgrund der zahlreichen Spenden der stern-Leser können noch weitere Hilfen ausgeschüttet werden. Hier können sich Bühnenarbeiter für die Soforthilfe für die Backstage-Helden bewerben.