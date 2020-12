"Es geht um die Kollegen, die hinter der Bühne wirken und sich vielleicht auch schämen, auf ihre Situation aufmerksam zu machen", sagt Till Brönner. Wenn Sie helfen wollen, Backstage-Helden zu unterstützen, können Sie hier teilnehmen und ein virtuelles Treffen mit dem Musiker gewinnen.

Till Brönner kommt an Weihnachten in Ihr Wohnzimmer. In unserem Gewinnspiel verlosen wir einen exklusiven Videochat mit dem Musiker. Mit Ihrer Spende helfen Sie Backstage-Helden, durch die Krise zu kommen.

Wer: Till Brönner

Was gibt es zu gewinnen: Ein exklusives Videokonzert. Brönner spielt auf seiner Trompete aus seinem Album "The Christmas Album"

Wann: 26. Dezember um 17 Uhr

*Gewinnspielteilnahme von Spende unabhängig

Das sagt Till Brönner zur stern Aktion Backstage-Helden:

"Künstler sind immer jene, die für andere in die Bresche springen und Benefiz-Konzerte organisieren. Nun geht es einmal um uns selbst. Und besonders um die Kollegen, die hinter der Bühne wirken und sich vielleicht auch schämen, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Das ist eine Branche aus Individualisten und Überzeugungstätern, auf die wir keinesfalls verzichten können."

Bitte spenden Sie für Backstage-Helden

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die Backstage-Helden durch die Krise zu retten. Mit dem gesammelten Geld aus der Aktion werden Menschen unterstützt, die durch die Coronapandemie ihren Job in der Unterhaltungsindustrie verloren haben oder unverschuldet in Not geraten sind - zum Beispiel Beleuchter, Tontechniker, Make-up-Artists, Roadies oder auch Tänzer. Also alle, die hinter den Kulissen oder in der zweiten Reihe mithelfen, Konzerte oder Bühnenerlebnisse möglich zu machen. Jede Spende hilft. Jeder Euro zählt. Die von der Stiftung stern e.V., dem Spendenverein des stern, gesammelten Gelder kommen direkt bei Bedürftigen an und werden von der Kunstnothilfe Elinor verteilt.

Diese 37 Prominenten unterstützen die Aktion:

H. P. Baxxter, Micky Beisenherz, Till Brönner, Howard Carpendale, Sarah Connor, Jan Delay, Veronica Ferres, Helene Fischer, Samu Haber, Michael "Bully" Herbig, Klaas Heufer-Umlauf, Carolin Kebekus, Peter Kloeppel, Stefanie Kloß und Johannes Stolle, Udo Lindenberg, Heiko und Roman Lochmann, Pietro Lombardi, Annett Louisan, Peter Maffay, Ulrich Matthes, Axel Milberg, Anne-Sophie Mutter, Wolfgang Niedecken, Kerstin Ott, Caroline Peters, Axel Prahl, Max Raabe, Armin Rohde, Sasha, Nico Santos, Atze Schröder, Olli Schulz, Johannes Strate, Ulrich Tukur, Meike Winnemuth.

Sie sind selbst Backstage-Held in Not? Dann können Sie sich hier um Hilfsgelder aus unserer Aktion bewerben.