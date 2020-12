"El Geilo, dass es diese Aktion gibt", sagt Udo Lindenberg. Wenn Sie helfen wollen, Backstage-Helden zu unterstützen, können Sie hier teilnehmen und ein virtuelles Treffen mit dem Sänger gewinnen.

Udo Lindenberg kommt an Weihnachten in Ihr Wohnzimmer. In unserem Gewinnspiel verlosen wir einen exklusiven Videochat mit dem Sänger. Mit Ihrer Spende helfen Sie Backstage-Helden, durch die Krise zu kommen.

Wer: Udo Lindenberg

Was gibt es zu gewinnen: Udo ganz für Sie allein - der Sänger meldet sich bei Ihnen mit einem exklusiven Videoanruf.

Wann: 30. Dezember 2020 um 18 Uhr

Das sagt Udo Lindenberg zur stern Aktion #Backstage-Helden:

"Unsere Kultur hilft uns, schlau und schnell und sensibel zu bleiben für nen weiterführenden Weg in ne fairere Gesellschaft, ist ständiger Weckruf und Anpusher – unsere geliebte bunte Republik der Dichter und Denker, muntermachenden Anecker und kreativen Unruhestifter.

Und das Rückgrat dieses Riesenapparats sind unsere Crews, die Spezialisten hinter, über und unter der Bühne, die Erfinder und Zauberer an den Reglern und den Spots, in den Trucks und im Catering – und auf jede:n einzelne:n ist hundertpro Verlass. Ey, was wär ich ohne diese fantastische Crewfamily?! Ein kleines Männlein mit Hut, einsam singend in einer Waldschneise, umstellt von ratlosen Lindenbäumen, die sich traumverloren das Laub der Verödung und Verblödung aus ihrem Geäst schütteln.

Deshalb: El Geilo, dass es diese Aktion gibt! Lasst uns alles dafür tun, die vielen wichtigen Menschen aus der Kulturszene durch die schweren Zeiten zu tragen und vor der Insolvenz zu retten, lasst die Andrea Doria nicht untergehen!"

Bitte spenden Sie für Backstage-Helden

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die Backstage-Helden durch die Krise zu retten. Mit dem gesammelten Geld aus der Aktion werden Menschen unterstützt, die durch die Coronapandemie ihren Job in der Unterhaltungsindustrie verloren haben oder unverschuldet in Not geraten sind - zum Beispiel Beleuchter, Tontechniker, Make-up-Artists, Roadies oder auch Tänzer. Also alle, die hinter den Kulissen oder in der zweiten Reihe mithelfen, Konzerte oder Bühnenerlebnisse möglich zu machen. Jede Spende hilft. Jeder Euro zählt. Die von der Stiftung stern e.V., dem Spendenverein des stern, gesammelten Gelder kommen direkt bei Bedürftigen an und werden von der Kunstnothilfe Elinor verteilt.

Diese 37 Prominenten unterstützen die Aktion:

H. P. Baxxter, Micky Beisenherz, Till Brönner, Howard Carpendale, Sarah Connor, Jan Delay, Veronica Ferres, Helene Fischer, Samu Haber, Michael "Bully" Herbig, Klaas Heufer-Umlauf, Carolin Kebekus, Peter Kloeppel, Stefanie Kloß und Johannes Stolle, Udo Lindenberg, Heiko und Roman Lochmann, Pietro Lombardi, Annett Louisan, Peter Maffay, Ulrich Matthes, Axel Milberg, Anne-Sophie Mutter, Wolfgang Niedecken, Kerstin Ott, Caroline Peters, Axel Prahl, Max Raabe, Armin Rohde, Sasha, Nico Santos, Atze Schröder, Olli Schulz, Johannes Strate, Ulrich Tukur, Meike Winnemuth.

Sie sind selbst Backstage-Held in Not? Dann können Sie sich hier um Hilfsgelder aus unserer Aktion bewerben.