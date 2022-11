Die Schauspielerin Claudia Michelsen engagiert sich für benachteiligte Kinder. Als Patin unterstützt sie das Projekt "Intensiv-Lerncoach" – ein bislang einmaliges Förderkonzept der "Arche".

Was kann einer Viertklässlerin helfen, wenn sie in ihren Mathe-Hausaufgaben beim Thema Division einfach scheitert? Wenn Corona und der damit verbundene Unterricht allein vor dem Rechner es erschwert haben, das Prinzip des Teilens von zwei Zahlen wirklich zu verstehen. Das Kinder- und Jugendhilfswerk "Arche", das in Deutschland 28 Anlaufstellen für benachteiligte Kinder betreibt, hatte eine gute Idee: "Intensiv-Lerncoaches" können helfen!

Die Nachhilfe in kleinen Gruppen sorgt an einer ersten Schule an der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule in Berlin-Marzahn plötzlich für den Durchblick. Das Projekt soll ausgebaut werden und braucht dafür Ihre Unterstützung!

Die "Arche" ist auf Spenden angewiesen. Deshalb bewarben sich Stiftung stern und die "Arche" gemeinsam mit dem Projekt "Intensiv-Lerncoach" für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon. Am 17. und 18. November werden RTL-Zuschauer gebeten, dafür zu spenden. Wenn auch Sie das Projekt unterstützen möchten, überweisen Sie bitte an: Stiftung RTL

IBAN DE55 3706 0590 5 605 605 605

Stichwort "Lerncoach" Mehr Infos: www.rtlwirhelfenkindern.de