Auf Platz 1 der Wunschliste stand ein eigener Adventskalender. Dieser Wunsch ist pünktlich am 1. Dezember in Erfüllung gegangen.

Seit drei Jahren berichten wir immer mal wieder über die indische NGO Sunshine Project und unterstützen sie mit Spenden unserer Leser. Die Organisation versorgt 270 Kinder und ihre Familien mit Lebensmitteln und Kleidung – und versucht nun, auch die Weihnachtswunschliste zu erfüllen.

So schöne Post wie heute bekommt auch die Stiftung stern nicht alle Tage.

Nachdem wir vor drei Jahren zum ersten Mal über Kuku Arora, den Schneider aus Neu-Delhi, der mit seiner Frau Proto 2002 die NGO Sunshine Project gegründet hat, berichtet haben, konnten wir mit unseren Spendenaufrufen bereits fast 60.000 Euro sammeln und an sie weiterleiten. Die Aroras versorgen 270 Kinder, die alle im Slum leben. Sie bekommen Essen, Kleider, Schuluniformen und Nachhilfelehrer, die sie auf dem Weg zu ihrem Schulabschluss unterstützen. Sie können ihre Geschichte und die besonderen Herausforderungen, vor die die beiden durch Corona gestellt werden, in einem Interview vom April dieses Jahres noch einmal nachlesen.

Heute nun kam ein Update vom Sunshine Project per E-Mail. "Heute geht es los!", heißt es darin, "Das erste von 24 Geschenken wurde verteilt und ich sende Euch anbei ein paar Bilder der glücklichen Kinder, die einen mit Schokolade gefüllten Adventskalender bekommen haben." Mission erfüllt!

Die NGO hat sich nämlich ein großes Ziel für die Weihnachtszeit gesetzt: Sie möchte den 270 Kindern 24 Wünsche erfüllen – jeden Tag einen, bis Weihnachten. Mal größere, mal kleinere und manchmal lebensnotwendige Dinge. Das kostet viel Geld, doch 63 Prozent der Summe, die Sunshine Project dafür braucht, hat die Organisation bereits sammeln können, auch dank der Hilfe der stern-Leser. Wer neugierig ist, was die Kinder brauchen und bekommen sollen, kann hier einen Blick auf den Wunschzettel werfen.

270 Kinder x 24 Wünsche

Am 1. Dezember erhielten die Kinder aus Neu-Dehli einen Schokoladen-Adventskalender. Das erste Türchen wurde natürlich sofort geöffnet. © Salim Nisha

1. Adventskalender

2. Wintersocken, Mütze und Schal

3. Schuhe

4. Winterpullover

5. Decke

6. Besonders leckeres Mittagessen

7. Zahnbürste / Pasta / Seife / Shampoo / Creme

8. Winterjacke

9. Kekse und Schokolade

10. Kopfkissen mit Bezug

11. Zahnarzt Check-up

12. Headset mit Mikrofon (nur für die angehenden Abiturienten)

13. große Thermoskanne für Zuhause

14. Reispaket, 10 kg

15. Handtücher

16. Thermos-Lunchbox

17. Tüte mit Obst

18. Malbücher (kleine Kinder) / gute Stifte (ältere Kinder)

19. Kekse und Schokolade

20. Gutschein für ein Buch

21. Kuchen

22. Nagelclipper und Nagelfeile

23. Friseurbesuch

24. Weihnachtsessen



www.stiftungstern.de Auch Sie können helfen – mit einer Spende an Stiftung stern, IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01, Stichwort: "Sunshine Project".

Während die Wunschzettel der meisten deutschen Kinder wohl ganz anders ausfallen werden, gehören in Neu-Delhi zum Beispiel auch Lebensmittel darauf. Vom Grundnahrungsmittel Reis bis hin zu einem "besonders leckeren Mittagessen" zu Nikolaus. Damit alle Wünsche in Erfüllung gehen, sammelt die Stiftung stern noch einmal für die Schneider aus Indien. Sie haben für deutsche Familien, die in diesem Jahr zu Weihnachten wegen Corona zum Teil wieder einer schwierigen Zeit entgegensehen, in Ihrer E-Mail tröstliche Worte gefunden: "Ich wünsche Euch für diese kommende Zeit viel Kraft, Gesundheit, gute Nerven und dass Ihr, wenn Ihr mal wirklich traurig seid, Euch daran erinnert, dass IHR es ward, die dafür gesorgt haben, dass 270 Kinder und ihre Familien nur durch Eure Hilfe dieses schwierige Jahr überleben konnten. Vielleicht schenkt Euch das etwas Trost und Wärme und ändert den Blickwinkel auf so manches." Dafür möchten auch wir uns bedanken!

Wer sehen möchte, wie die Geschenkaktion weitergeht, kann dem Sunshine Project hier auf Instagram folgen.