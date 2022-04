Seit zwei Jahren kein Tropfen Regen – so dramatisch ist die Dürre in Ostafrika

Die Lage in Ostafrika gleicht einem perfekter Sturm. Erst die Einkommensausfälle durch Corona, dann explodierende Lebensmittelpreise, jetzt eine Dürre, die Tiere und Pflanzen verenden lässt. Mehr als 20 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht. Unsere Reporterin hat diesen dramatischen Film aus dem Norden Kenias mitgebracht. Von Nicole Macheroux-Denault

Der Hunger kehrt zurück – der stern will mehr als nur berichten. In einem gemeinsamen Projekt von Stiftung stern und Welthungerhilfe begleiten wir das Dorf Kinakoni im Südosten Kenias, um gemeinsam mit den Menschen langfristige Lösungen zu finden, die sich auch in anderen Dörfen anwenden lassen. Mehr Infos hier.

Helfen Sie uns, den Menschen von Kinakoni beim Kampf gegen den Hunger zu helfen – bitte unterstützen Sie unsere Initiative. Jeder Euro geht vor Ort ins Projekt. Hier können Sie direkt spenden.