Drei Jahre lang werden der stern und die Welthungerhilfe gemeinsam mit den Menschen des Dorfs Kinakoni nach Lösungen gegen den Hunger suchen. Hier die wichtigsten Fragen unserer Leserinnen und Leser – und unsere Antworten.

Es ist ein einzigartiges Projekt. Gemeinsam mit der Welthungerhilfe begleitet der stern den kleinen Ort Kinakoni im Südosten Kenias, um die Gründe für die Rückkehr des Hungers in vielen Gegenden Afrikas zu zeigen und mit den Menschen vor Ort Lösungen zu finden, die auch in anderen Orten angewendet werden können. Start-ups aus Nairobi helfen uns dabei.

Uns erreichten viele positive Rückmeldungen wie auch Spenden – dafür sagen wir und die Menschen aus Kinakoni: Vielen Dank! Einige Leserinnen und Leser wandten sich auch mit Fragen an uns. Hier die Antworten auf einige Themen, die besonders viele interessierten:

"Am meisten hat mich der Artikel des Jungen berührt, der Klassenbester ist und gern studieren möchte. Ich würde gern die Schulgebühren fürs Abitur übernehmen oder einen Teil dazu beisteuern. Gibt es die Möglichkeit, dieses Projekt direkt zu unterstützen?"

Die Geschichte des 19-jährigen Jeremiah Mbai aus der Secondary School von Kinakoni sprach viele Leser an. Jeremiah ist der Beste seines Jahrgangs, kann aber immer wieder nicht zur Schule gehen, weil seiner Mutter das Geld für die Schulgebühren fehlt. Schulgeld ist in Kenia üblich, auch für die staatlichen Schulen. Bei der Primary School von Kinakoni liegt dieses bei umgerechnet monatlich knapp fünf Euro. Die Secondary School kostet für "Boarder", also für Jungs oder Mädchen, die auch dort schlafen, wie Jeremiah es tut, im Monat etwa 18 Euro.

Wäre es nicht eine einfache und tolle Geste, die Kosten für einen Schüler wie Jeremiah zu übernehmen? Auf den ersten Blick stimmt das, und es freut uns auch, dass Leserinnen und Leser dazu bereit sind. Wir haben uns allerdings aus mehreren Gründen dagegen entschieden, direkt einzelne Personen zu fördern: Wir fänden es unfair gegenüber anderen Lernenden, die in derselben Lage sind wie Jeremiah, über die wir aber nicht berichtet haben. Wir möchten auch kein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, bei dem Einzelne an der Unterstützung aus Deutschland hängen. Eine Art "Patenschaft" würde den Status quo zementieren: hier die, denen immer geholfen werden muss – und dort die Helfer aus dem Ausland.

Unser Plan ist, dass wir in Kinakoni nicht nur die Schule renovieren, sondern mit lokalen Partnern ein Modell entwickeln, in dem wir besonders fähige Schüler und Schülerinnen fördern – um das dann auch in anderen Gegenden zum Einsatz zu bringen. Jeremiah mit seinem Können und seinem Willen ist übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kandidat, der davon profitieren wird.

Kinakoni liegt etwa 250 Kilometer südöstlich von Kenias Hauptstadt Nairobi. Etwa 5000 Menschen leben hier

"Die gute alte Erde fühlt sich angesichts von fast acht Milliarden Menschen überfordert. Und da setzt ein Elternpaar in unverantwortlicher Weise sieben Kinder in die Welt, obwohl die Eltern von vornherein wissen, dass sie ihren Nachwuchs nicht richtig ernähren können. Zu bedauern sind die armen Kinder, aber die Eltern müssten eigentlich bestraft werden. Die Entwicklungshilfe müsste vor allem in Afrika auf das Thema Geburtenkontrolle und Verhütungsmittel beschränkt werden."

Auch die Anzahl der Kinder der Familien von Kinakoni interessierte viele Leserinnen und Leser. Tatsächlich haben zahlreiche Familien in dem Dorf viele Kinder; Makali und Lina Kilii, auf die sich diese Zuschrift bezieht, etwa haben sieben. Hinzu kommt: Teenagerschwangerschaften sind in vielen ländlichen Gegenden Kenias wie auch Afrikas ein Problem, Mädchen werden mit 15, 16, oder 17 zur Mutter, auch weil zu wenig über Familienplanung oder Verhütung bekannt ist. Das führt in einigen Ländern Afrikas zu einem sehr starken Bevölkerungswachstum.

Niger ist dafür ein sehr anschauliches Beispiel: Jedes Jahr nimmt die Zahl der Nigrer um 3,9 Prozent zu. Wenn die Wachstumsrate unverändert hoch bleibt, könnte das Land schon 2050 nahezu 90 Millionen Einwohner haben – fast dreißigmal so viele wie 1960, als Niger unabhängig wurde.

Eine hohe Kinderanzahl ist allerdings für die allermeisten Familien kein Selbstzweck. Dahinter steckt der Gedanke: Nicht alle Kinder werden wohl überleben. Und: Kinder sind in Gesellschaften, die vor allem auf informeller Ökonomie beruhen, also in einem System ohne weitreichende Renten- oder Pensionszahlungen, ein wichtiger Faktor in der Alterssicherung.

Ein unlösbares Dilemma also? Keineswegs. Erfahrungen und Studien zeigen, dass die Anzahl der Kinder verlässlich mit dem steigenden Entwicklungsstand einer Gesellschaft abnimmt. In Kenia selbst bekamen Frauen Ende der siebziger Jahre im Durchschnitt noch über sieben Kinder, heute sind es 3,4. In Botsuana, einem der stabilsten und am weitesten entwickelten Länder des Kontinents, ist die Zahl schon auf 2,8 gesunken.

Diese Entwicklung lässt sich auch unterstützen: Durch bessere Gesundheitsversorgung gerade auf dem Land, Zugang zu Verhütungsmitteln, Aufklärung über die Chancen von Familienplanung. Dieses Thema haben wir auch in Kinakoni auf der Agenda, gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Und Josephine Mbuvi, die Vorsteherin des Ortes, ist selbst jemand, die das Thema in Gesprächen mit jungen Männern und Frauen sehr stark forciert.

Helfen Sie uns, den Menschen von Kinakoni beim Kampf gegen den Hunger zu helfen – bitte unterstützen Sie unsere Initiative. Jeder Euro geht vor Ort ins Projekt. Hier können Sie direkt spenden.

"Als Erdkundelehrerin unterrichte ich eine neunte Klasse und wir behandeln aktuell das Thema 'Regen- und Trockenzeit', so dass 'Kinakoni' ein passendes und aktuelles Thema wäre, um im Unterricht aufzugreifen. Gibt es dazu Material?"

Zuschriften wie diese freuen uns besonders – denn eines unserer Anliegen ist es ja, das Wissen über die Auswirkungen des Klimawandels, den Zusammenhang zwischen ausbleibenden Regen und wiederkehrendem Hunger, auch in den Schulen hier zu vermitteln. Wir sind gerade dabei, Materialien zusammenzustellen und werden diese wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres bereitstellen können. Darüberhinaus bietet auch unser Partner Welthungerhilfe Unterrichtsmaterial an. Eine Übersicht finden Sie hier.