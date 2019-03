Bilder, die zu Tränen rühren. Ein Elend, das Herzen zerreißt. Kinder in Lumpen irren durch die Stadt, sie haben nichts als ihr nacktes Leben. Ihre Eltern sind tot, fortgerissen vom grossen Wasser, ertrunken in der Flut. Dort, wo Felder waren, treiben Leichen, Menschen wie Tiere, und die Kinder trinken das Wasser, sie haben kein anderes.

Zwei Wochen sind nun vergangen, seit vor allem Mosambik und Malawi und Simbabwe vom großen Unwetter überfallen wurden. Der Wind kam vom Meer, mit einer Geschwindigkeit von wohl 160 Kilometer in der Stunde. Und fegte hinweg, was war. Tausende Tote, über zwei Millionen obdachlos, die meisten von ihnen Kinder. Kein Essen, kein Strom, keine Hoffnung. Sie wissen nicht, wie es weitergeht, weitergehen kann. Und warten so sehnlich auf Hilfe.

Stiftung Stern Spenden für Sant'Egidio Sant’Egidio ist für seine Arbeit gegen Armut und für Frieden auf Spenden angewiesen. Wir leiten Ihre Hilfe weiter: IBAN DE20 2007 0000 0469 9500 00 BIC DEUTDEHH – Stichwort "Mosambik"; www.stiftungstern.de

Noch fehlt der Überblick über die Schäden

So recht hat niemand einen Überblick, welche Schäden der Sturm und die Überschwemmung angerichtet haben. Das Wasser steht bis zu acht Meter hoch, Staudämme drohen zu bersten. Weite Flächen des Landes sind weiter von der Welt abgeschnitten, in einem Staat, der schon vor der Katastrophe zu den zehn ärmsten auf der Erde zählte. Noch immer harren Menschen auf Bäumen und Dächern aus.

Die Ernte ist zerstört, auf Dauer, das Saatgut fortgespült. Seit Wochen regnet es, und Menschen und Tiere sind schutzlos den Folgen des sich verschärfenden Klimawandels ausgeliefert. Ausgerechnet jene, die am wenigsten dazu beitragen, leiden am meisten. Schon vor dem Unwetter lebten die meisten hier von der Hand in den Mund.

Bitte helfen Sie!

Die christliche Gemeinschaft Sant'Egidio, deren Vertreter vor 27 Jahren einen Frieden im Land aushandelten, kümmert sich hier um die Ärmsten der Armen. Und ermuntert die Menschen, trotz allem, nie die Hoffnung zu verlieren, allein das eine große Anstrengung.

Wir vom stern wollen diese Menschen unterstützen. Und deshalb bitten wir Sie um eine Spende für das geplagte Land. Helfen Sie, damit andere weiter helfen können! Danke!