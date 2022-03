Um der Ukraine vor Ort zu helfen, braucht es Profis. Die Stiftung stern unterstützt deshalb Organisationen, die exakt wissen, was wo benötigt wird. So kommt jeder Cent Ihrer Spenden sinnvoll zum Einsatz.

Das Leid der Menschen in der Ukraine bewegt immer mehr Menschen und die Stiftung stern ist von der Hilfsbereitschaft der Deutschen überwältigt! Seit Beginn des Krieges erreichten uns zahlreiche Spenden, sodass wir schon jetzt 250.000 Euro an Partnerorganisationen weiterreichen konnten.

Geldspenden sind nach wie vor am sinnvollsten, um die Not in der Ukraine zu lindern, auch wenn viele Menschen lieber einen persönlichen Beitrag leisten möchten. Doch die Hilfsorganisationen bitten darum, nicht auf eigene Initiative Sachspenden zu sammeln und sich mit Autos voller Kleidung, Essen oder Medikamente und ohne Abstimmung mit Behörden oder genaue Informationen auf den Weg in Richtung Ukraine zu machen. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen können wichtige Transport- und Sortierkapazitäten behindern.

Diesen Organisationen konnten wir bereits helfen

Wie immer in großen Krisen, Katastrophen und in diesem Fall sogar Krieg in Europa ist schnelles Handeln besonders wichtig. Unsere gesamten Ukraine-Nothilfen betragen bislang 250.000 Euro. Nach einer ersten Ausschüttung in der vergangenen Woche gingen nun insgesamt

100.000 Euro an die Caritas als Nothilfe zur Versorgung der Menschen in den ukrainischen Kriegsgebieten sowie für Geflüchtete in angrenzenden Ländern – mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten und Notunterkünften.

85.000 Euro an Die AHRche.de für den Aufbau und die Versorgung eines Erstaufnahmelagers für Geflüchtete in Moldau. 5000 Euro davon erhalten syrische Freiwillige aus dem Ahrtal, die Hilfe im Grenzgebiet leisten.

30.000 Euro an Straßenkinder e.V. zur Versorgung geflüchteter Menschen im Kinderzentrum Znamianka und weiteren Partner-Einrichtungen sowie für Evakuierungsmaßnahmen und die Finanzierung von Lebensmitteln und Medizin.

35.000 Euro an die ukrainische humanitäre Mission Proliska, die seit Jahren Familien in den zerstörten Dörfern nahe der Kontaktlinie im Donbass versorgt. Der Betrag wird zum Beispiel auch für einen Notgenerator in einem Hospiz und Altenheim in Marinka verwendet. Dort ist alles ausgefallen, auch Wasser und Strom, und mithilfe des Generators gibt es wieder Wärme.

Wir leiten Ihre Spenden ohne jeglichen Abzug an die Organisationen weiter, die den Flüchtenden vor Ort und in den angrenzenden Nachbarländern helfen. Nur mit Ihrer Hilfe können wir dazu beitragen, das Leid der Menschen in diesem Krieg zu lindern. Unsere Reporter:innen bemühen sich weiterhin, vor Ort gemeinnützige Organisationen und Vereine zu finden, die sich für das Überleben der Ukrainer:innen und die Kinder im Land einsetzen.