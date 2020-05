Hilfe gegen Hunger, Hoffnung für bedürftige Kinder, Stipendien für eine bessere Zukunft: Die Stiftung stern unterstützt zahlreiche karitative Initiativen im In- und Ausland. In unserem Spenden-Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, wo die Not in diesem Jahr besonders groß ist, wie die Stiftung sich engagiert und wie Sie mit Ihrem Geld dabei helfen können.

+++ 6. Mai: Gewalt in der Coronakrise: UN-Expertin fürchtet um Millionen Kinder +++

Millionen Kinder sind während der Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise von Gewalt und Ausbeutung bedroht. "Der Schaden wird für Millionen Kinder verheerend sein, wenn wir Kinderschutzdienste für die Früherkennung und Vorbeugung zu langsam mobilisieren", warnt die UN-Sonderberichterstatterin für den Handel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern, Mama Fatima Singhateh, in Genf. Es hätten schon vor der Corona-Pandemie zwischen 42 und 66 Millionen Minderjährige in prekären Situationen gelebt.

Singhateh verlangt eine umfassende Untersuchung zur Lage der Bedürftigsten, darunter minderjährige Flüchtlinge, Vertriebene, Obdachlose, Migrantinnen und Migranten, Slumbewohner, Behinderte sowie Straßen- und Heimkinder. Die Anwältin aus Gambia berichtet von neuen Formen der sexuellen Gewalt in Zeiten, in denen wegen der Coronavirus-Pandemie die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Kinder würden wie Ware in einem Vorbeifahr-Imbiss oder wie bei einer Hauslieferung missbraucht. Einzelheiten, wo nach ihren Informationen solche Dienste existieren, nannte sie nicht. Auch sei der Zugriff auf illegale Pornoseiten im Internet, die Gewalt an Kindern zeigen, gestiegen.

Das Therapiezentrum "Ankerland" betreut in Hamburg schwer traumatisierte Kinder und braucht dafür dringend Spenden. Die Stiftung stern unterstützt "Ankerland" und leitet Ihre Hilfe gern weiter. IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 BIC DEUTDEHH – Stichwort: "Ankerland", oder online auf www.stiftungstern.de.

+++ 30. April: Drei Frauen in Rio helfen den Ärmsten - und brauchen wegen Corona dringend zusätzliche Spenden +++

In der Reportage "Das vergessene Brasilien: Wie drei arme Frauen in Rio den noch Ärmeren helfen" hat der stern beschrieben, wie drei engagierte Frauen in den Vorstädten von Rio de Janeiro die Ärmsten der Armen unterstützen. Ihr Projekt nennt sich: "Ser Poderosa é Ser Solidária" – was übersetzt bedeutet: Mächtig zu sein heißt, solidarisch zu sein – und leistet eine Form von Hilfe, die jetzt in Zeiten von Corona noch wichtiger geworden ist.

Die drei Schwestern bringen Lebensmittel zu Tagelöhnern, die all ihre Einnahmen verloren haben. Sie retten Frauen aus der Hölle häuslicher Gewalt, die in der brasilianischen Millionenmetropole um 50 Prozent gestiegen ist. Sie erledigen für Analphabetinnen den Papierkram. Und während Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus als "kleine Grippe“ verharmlost, müssen die drei Frauen immer mehr medizinische Hilfe für Covid-19-Kranke in Favelas vermitteln.

Die Stiftung stern unterstützt das Projekt und leitet Ihre Hilfe weiter.

+++ 16. April: stern-Leser helfen Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Buenos Aires +++

Das Grundstück ist gefunden, das Haus wird gerade renoviert, schon bald können Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution in das Gebäude am Stadtrand von Buenos Aires einziehen. Die Mädchen und Frauen sollen hier psychologische Betreuung finden – und Schutz vor der Mafia.

Ermöglicht wurde der Bau auch von stern-Lesern, die in der Reportage "Freiwild“ vom Schicksal junger Frauen in den Armenvierteln von Buenos Aires lasen – und großzügig spendeten. 20.000 Euro konnten bereits weitergereicht werden. Die Stiftung stern unterstützt und begleitet das Projekt weiterhin.

Bitte spenden Sie an : IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01, BIC DEUTDEHH Stichwort "Menschenhandel"

+++ 6. Februar: Hilferufe nach stern-Bericht über Behandlung traumatiserter Kinder +++

Ankerland braucht dringend Spenden. Die Stiftung stern leitet Ihre Hilfe gern weiter.

Nachdem Traumatherapeut Andreas Krüger im stern geschildert hatte, wie er Kinder behandelt, die vernachlässigt, geprügelt oder missbraucht wurden, riefen Hilfesuchende aus ganz Deutschland in seinem Therapiezentrum Ankerland in Hamburg an. Denn es gibt viel zu wenig Experten wie ihn. Dabei sind sie bitter nötig: Misshandelte Kinder werden häufig zu Tätern – und erkranken als Erwachsene oft schwer.

"Wir können nicht früh genug helfen", sagt Krüger. Doch Ankerland kämpft finanziell ständig ums Überleben. Die Stiftung stern unterstützt Ankerland mit Ihren Spenden.

Die Stiftung stern leitet Ihre Spenden an Ankerland weiter:

+++ 8. Januar: Hilfsorganisationen warnen vor Eskalation am Golf und in Nahost +++

Angesichts der jüngsten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran warnen Hilfsorganisationen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts in der Region. "Jede Verschärfung oder ein neuer militärischer Konflikt wäre eine Tragödie", sagte Rudi Tarneden, Sprecher von Unicef Deutschland. Allein im Irak gebe es ohnehin rund vier Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen seien, davon rund die Hälfte Kinder und Jugendliche.

Die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council (NRC) wies darauf hin, dass in der Region auch 24 Millionen Jemeniten und zwölf Millionen Syrer lebten, die unter Kriegsfolgen litten. Eine zusätzliche Konfrontation zwischen internationalen Mächten und Regionalmächten würde für die "zum Reißen gespannten Rettungsleinen" das Ende bedeuten, erklärte NRC-Chef Jan Egeland. In den besetzten Palästinensergebieten gebe es zwei Millionen Hilfsbedürftige, im Iran allein drei Millionen hilfsbedürftige Afghanistan-Flüchtlinge.

+++ 2. Januar: Straßenkinder aus Delhi bedanken sich mit Weihnachtsgruß bei stern-Lesern +++

Rund 270 Straßenkinder hat der Schneider Kuku Arora aus der indischen Millionenstadt Delhi zusammen mit seiner Frau Priti unter die Fittiche genommen. Er meldet sie bei staatlichen Schulen an und versorgt sie mit Lernmaterial, Essen und Räumen, um Hausaufgaben zu machen. Viele der Kinder schaffen so ihr Abitur, manche können sogar studieren.

Die Stiftung stern unterstützt das "Sunshine Project" in Delhi. Bitte spenden Sie an: IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 – BIC DEUTDEHH –, Stichwort "Sunshine Project"; www.stiftungstern.de

Nach einem Bericht des stern über das von Arora ins Leben gerufene "Sunshine Project" spendeten stern-Leser der Hilfsinitiative einen fünfstelligen Betrag. Mit dem Geld konnten dringend benötigte Sanitäranlagen gebaut werden, um noch mehr Kinder von der Straße zu holen. Kurz vor Weihnachten bedankten sich rund 200 der Schülerinnen und Schüler mit einer selbst gestalteten Karte beim stern und bei seinen Lesern. "Wir alle vom Projekt Sunshine möchten Ihnen sehr für Ihre Unterstützung danken und wünschen Ihnen ein sehr glückliches neues Jahr und gesegnete Weihnachten", heißt es auf dem Gruß aus Delhi.

Die Stiftung stern unterstützt das "Sunshine Project" in Delhi.

+++ 2. Januar: Südsudanesen glauben laut Welthungerhilfe-Chef nicht an "sichere Zukunft" +++

Ohne langfristigen Frieden im Südsudan haben die Menschen in dem Krisenland der Welthungerhilfe zufolge kaum Chancen auf ein Leben unabhängig von humanitärer Hilfe. "Der Bürgerkrieg hat die Menschen in die Abhängigkeit getrieben", sagte Mathias Mogge, der Generalsekretär der Welthungerhilfe, der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei extrem instabil und die Menschen hätten so viel Flucht und Vertreibung erlebt, dass sie "nicht mehr an eine sichere Zukunft" glaubten. Zudem sei der Staat so abwesend wie in "kaum einem anderen Land". Die NGOs übernehmen demnach oft Aufgaben des Staates. "Wenn Hilfe kommt, kommt diese von der internationalen Gemeinschaft, nicht vom Staat."

Der Südsudan erlangte 2011 als jüngster Staat der Welt die Unabhängigkeit vom Sudan. Doch nur zwei Jahre später brach ein neuer Konflikt zwischen Präsident Salva Kiir und seinem Ex-Vize Riek Machar aus, der bislang Zehntausende Todesopfer gefordert und ein Drittel der Bevölkerung - rund vier Millionen Menschen - in die Flucht getrieben hat. Die Widersacher unterschrieben 2018 ein Abkommen und verpflichteten sich zur Bildung einer Einheitsregierung, die Frist dafür wurde aber bereits mehrmals verschoben, zuletzt bis Februar.