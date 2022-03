Das Bild aus dem Waisenhaus im ukrainischen Kropywnyzkyj hat viele stern-Leser:innen bewegt. Sie wollen helfen, sogar adoptieren. Doch ist das der richtige Weg? Und wenn ja: wie?

Die Bilder von ukrainischen Waisenkindern, die derzeit in Kellern oder U-Bahn-Stationen untergebracht sind, haben die stern-Leser:innen stark berührt. Sie wollen helfen und von der Stiftung stern wissen, wie sich die Situation verbessern lässt. Sie wollen erfahren, was sie tun können, um ein Kind zu adoptieren. Wir sind der Frage nachgegangen und haben Antworten von Profis eingeholt.

Der stern hat dazu mit Eckhard Baumann gesprochen, dem Vorsitzenden von Straßenkinder e.V. in Berlin. Baumann kennt das Prozedere in Deutschland und kann die Lage gut einschätzen. Hier zunächst ein paar der Anfragen, die und erreicht haben.

"Wie können wir Waisenkindern helfen?" Was Deutsche, Österreicher und Luxemburger wissen wollen

Mein Mann und ich sind geprüfte Eltern vom Jugendamt [...]. Wir würden sofort ein bis zwei kleine Waisenkinder zu uns nehmen und ihnen ein liebevolles Zuhause geben. Es tut einem im Herzen weh, dieses Bild zu sehen und wir hoffen, dass die Kinder es raus schaffen. Falls Sie Kontakte zu Helfern haben: Wir könnten auch so weit wie möglich fahren und Kinder holen. Wir haben ein komplett fertiges Baby-Zimmer, Kinder sind herzlich willkommen. Wahrscheinlich ist unsere Nachricht sinnlos.

Guten Abend, ich haben den Artikel über die Waisenkinder gelesen. Ich habe bereits zwei eigene Babys und könnte ggf. ein Waisenbaby vorübergehend aufnehmen. Herzliche Grüße aus Luxembourg.

Hallo liebes stern-Team! Wir wären bereit, ein ukrainisches Waisenkind aufzunehmen! Können Sie mir sagen, wo man sich da melden kann???

Wie alle verfolgen auch wir das Geschehen in der Ukraine. Wir waren bis vor ein paar Jahren Bereitschaftsfamilie für das Jugendamt. Wir haben uns gefragt, bei wem wir uns melden müssten, wenn wir ein Säuglings-Waisenkind aus der Ukraine aufnehmen möchten. Können Sie uns da helfen?

Guten Morgen! Haben Sie eventuell eine Kontaktadresse für die Aufnahme eines Waisenkindes aus dem ukrainischen Kriegsgebiet?

Hallo guten Morgen! Ich bin schon seit Tagen damit beschäftigt zu helfen. Wir möchten bis zu zwei Kinder aufnehmen und versorgen. Bitte geben Sie die Kinder nicht in ein Heim. So viele Menschen haben Platz und helfen. Herzlichen Dank!

Hallo liebes stern-Team! Ich bin heute auf Ihren Artikel gestoßen, wo über Waisenkinder aus Kropywnyzkyj berichtet wurde. Mein Mann und ich möchten gern helfen und ein bis zwei Waisenkindern Schutz bieten. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Familien werden bereits in verschiedenen Städten Wohnungen angeboten, jedoch benötigen auch die Kinder im Waisenhaus dringend Schutz, Verpflegung und ärztliche Behandlung und das möchten wir während den schweren Zeiten des Kriegs ein bis zwei Kindern bieten. Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.

Liebes stern-Team, Ihr Artikel über das Leid ukrainischer Waisenkinder lässt mich nicht los. Wohin müssen wir uns wenden, um aktiv zu helfen?

Sehr geehrtes stern-Redaktionsteam, ich melde mich bei Ihnen zu Ihrem Artikel über die Kinder im Waisenhaus Kropywnyzkyi. Wie viele andere Menschen bewegt mich die Frage, wie ich Menschen in der Ukraine helfen kann. Ich möchte mich kurz halten: Ich bin der Meinung, dass die Kinder des Waisenhauses schnellstens aus diesem Keller evakuiert und nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden sollten. Daher wollte ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, Kontakt zu dem Waisenhaus herzustellen? Ich würde so gerne versuchen, an der Stelle zu helfen und sicher könnte ich in meinem Umfeld und auch durch Unterstützung meines Arbeitgebers hier einen Beitrag leisten. Ich wäre Ihnen unglaublich dankbar für eine Antwort.

Stiftung stern arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Die Menschen in den von Krieg und Gewalt betroffenen Gebieten in der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Diearbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Über diesen Link kommen Sie direkt zu unserem Spendenformular.

Die Antwort des Profis

Eckhard Baumann hat eine klare Antwort auf den Adoptionswunsch: "Das mag gut gemeint sein von den Leuten. Aber aktuell kommen kaum Kinder alleine an, sondern mit Betreuer oder der Mutter. Insofern ist das jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, um über Adoption nachzudenken. In Deutschland gibt es ein gewisses Prozedere – das ist vielleicht etwas langatmig, hat aber durchaus seine Berechtigung wegen Kinderschutz. Interessierte können gerne Bereitschaft per E-Mail beim örtlichen Jugendamt signalisieren. Aber bitte nicht anrufen, die haben jetzt echt was zu tun."

Außerdem gilt: "Wenn Hilfsbereitschaft besteht, beim nächsten Flüchtlingszentrum gute!!! Sachen vorbeibringen, keinen Schrott." Ansonsten hilft: "Familien bzw. Mütter mit Kindern aufnehmen."

Die aktuelle Lage

Was wir mit den Kleinkindern aus Kropywnyzkyj in den nächsten Tagen geschehen? Ein Helfer von vor Ort, der ungenannt bleiben möchte, erklärte dem stern: "Der Plan ist, dass die Kinder nach Lwiw gebracht werden sollen, von den Mitarbeiter:innen des Heimes selbst. Von dort will man sie über die polnische Grenze bringen und von dort mit Bussen nach Hamburg. Es handelt sich um rund 70 Kinder, viele davon unter zwei Jahre, plus Betreuer:innen. Man möchte, dass die Kinder zusammen untergebracht werden."

Für die Kinder scheint das zunächst die familiärste Lösung zu sein.