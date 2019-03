Im Fall der seit über zwei Wochen vermissten Rebecca aus Berlin hat die Polizei am Donnerstag mit einem Großaufgebot ein Waldgebiet in Brandenburg durchsucht. Nach Angaben der Ermittler durchkämmte eine Einsatzhundertschaft die Umgebung der Stadt Storkow, rund eine Autostunde von Berlin entfernt. Bei der Suche soll auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen sein. In Storkow wurden auch Anwohner befragt. Nachdem der Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt wurde, ist die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung noch einmal deutlich angestiegen. Rebecca wird seit dem Morgen des 18. Februar vermisst. Sie hatte im Haus ihrer Schwester und deren Mannes übernachtet und hätte in ihrer Schule zum Unterricht erscheinen müssen. Dort kam sie aber nie an. In den darauffolgenden Tagen hatten sowohl die Polizei als auch Familie und Freunde mehrere Suchaktionen nach Rebecca gestartet. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus und rechnen nicht mehr damit, dass das Mädchen noch am Leben ist. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen Schwager der 15-Jährigen. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft und macht keinerlei Aussagen zu dem Fall.