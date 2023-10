Neumann lehrt am King's College in London und forscht zu islamistischem Terrorismus

von Lisa Becke Der Terrorexperte Peter R. Neumann warnt, dass der "Islamische Staat" in Deutschland wieder aktiv werden könnte.

Herr Neumann, wie blickt ein Terrorexperte aktuell auf die Situation in Deutschland?

Mit großer Sorge. Durch das Aufflammen des Nahostkonflikts ist das Risiko von Terroranschlägen deutlich gestiegen. Seit 2015/16 haben wir keine so große Bedrohung mehr gehabt.

In Frankreich hat man einen Lehrer erstochen, in Belgien wurden zwei schwedische Touristen getötet. Drohen auch bei uns solche Taten?

Bislang ist Gott sei Dank in Deutschland noch nicht viel passiert. Die Gefahr besteht aber. Nach Jahren relativer Ruhe haben Dschihadisten, die in den 2010er-Jahren aktiv waren und die typischerweise den sogenannten Islamischen Staat unterstützt haben, nun ein neues Thema gefunden. Die "alten" Terroristen werden zum Teil wieder aktiviert.