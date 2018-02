Als Model zeigt sich Toni Garrn (25) stets perfekt gekleidet auf den Laufstegen der Welt. Aber auch privat weiß die Deutsche, was gut aussieht. So präsentierte sie sich auf der Berlinale in einem bodenlangen, weißen Abendkleid aus paillettenartigem Stoff. Die Robe lag eng an und setzte so ihren schlanken Körper perfekt in Szene. Aber nicht nur deswegen war das Kleid ein sexy Hingucker. Weitere Highlights waren die Cut-Outs an der Seite, der tiefe Rückenausschnitt und der lange Beinschlitz.

Dazu kombinierte die gebürtige Hamburgerin silberne Riemchen-High Heels. Passend dazu hatte Garrn in derselben Farbe eine kleine Umhängetasche bei sich. Beim Schmuck hielt sich die 25-Jährige etwas zurück: Sie trug mehrere dezente Ringe sowie ein Paar funkelnde Ohrringe. Auch das Make-up war mit hellgrauem Lidschatten, Mascara, etwas Bronzer und nudefarbenem Lippenstift eher schlicht. Die Haare hat die Blondine zu einem strengen Dutt nach hinten frisiert und rundete den Look damit perfekt ab.