Hunderte Schülerinnen und Schüler kamen am Montag in Christchurch zusammen, um den Opfern des Massakers unweit zweier Moscheen zu gedenken. Sie zündeten Kerzen an, hielten eine Schweigeminute ab und führten einen zeremoniellen Trauertanz vor, ein Ritual der neuseeländischen Maori, mit dem Tote geehrt werden. Diese Schülerinnen erzählen: "Nichts wird jetzt mehr so wie vorher sein" "Alle Geräusche machen mir Angst" "Seit das passiert ist, macht einem alles mehr Angst, es wird nie wieder so wie vorher sein." Der Präsident der neuseeländischen Vereinigung islamischer Organisationen, Mustafa Farouk, sagte am Montag vor der Presse, der Täter sei kläglich mit dem Versuch gescheitert, die Gesellschaft zu spalten. "Wir werden gemeinsam versuchen dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert, und das sollte alle mit einbeziehen. Uns selbst, unsere Regierung, und Sie, die Medien. Wir müssen alle Verantwrotung dafür übernehmen, dass das nicht noch einmal passiert." Auch die Ministerpräsidentin Jacinda Ardern betonte den Zusammenhalt der neuseeländischen Gesellschaft bereits in den ersten Stunden nach dem Vorfall. Am Montag schrieb sie in das Kondolenzbuch für die inzwischen fünfzig Todesopfer des Massakers: "Im Namen aller Neuseeländer, wir trauern gemeinsam. Wie sind eins. Sie gehören zu uns." Sie endete ihren Beileidsspruch mit dem Maori Wort für "wir" oder "du", Tatau Tatau. Einen Tag nach dem Anschlag, am vergangenen Freitag, besuchte Ardern mit Vertretern verschiedener Parteien trauernde Familien und Mitglieder muslimischer Gemeinden in Christchurch.