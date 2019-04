US-Präsident Donald Trump krempelt die Führung des Heimatschutzministeriums weiter um. Am Montag kündigte Trumps Sprecherin Sarah Sanders an, dass auch der dem Heimatschutzministerium unterstehende Secret Service ab Mai einen neuen Chef bekomme. Die Strafverfolgungsbehörde ist unter anderem für den Schutz des Präsidenten zuständig. Ein Grund für die Ablösung des bisherigen Leiters Randolph Alles wurde zunächst nicht genannt. Der Fernsehsender CNN zitierte einen Behördenvertreter, wonach die Entlassungen beinahe einer "systematischen Säuberung" in dem Ministerium gleichkämen. Kurz zuvor hatte bereits die Ministerin für Heimatschutz Kirstjen Nielsen ihren Rücktritt erklärt. Sie war für die Umsetzung der von Trump betriebenen Verschärfung der Einwanderungspolitik zuständig. Der Druck auf sie nahm zu, nachdem immer mehr Migranten an der mexikanisch-amerikanischen Grenze eintrafen.