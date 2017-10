Wie Auszubildende im Friseurhandwerk ausgebeutet werden

Keine tarifliche Ausbildungsvergütung in ganz Deutschland ist so gering, wie jene für Friseur-Azubis in Sachsen-Anhalt. Genau deswegen fühlt sich Christine Schierenberg ausgenutzt: In ihrem ersten Lehrjahr bekam sie nur 153 Euro im Monat, im zweiten Lehrjahr sind es jetzt knapp 179 Euro, noch dazu schiebt die 20-Jährige Überstunden und leistet Schichtdienste. "Ich verdiene umgerechnet weniger als einen Euro pro Stunde. Ich erfülle meine Arbeit pflichtbewusst und bekomme trotzdem so wenig Geld", sagt die Auszubildende. Um überhaupt über die Runden zu kommen, wohnt die junge Frau bei ihren Großeltern und ist auf staatliche Unterstützung angewiesen. "das Gefühl, in so jungen Jahren schon von der Ausbildungsbeihilfe von Staat abhängig zu sein, frustriert mich schon."



Wie Christine Schierenberg geht es vielen Friseur-Auszubildenden in Deutschland, insbesondere in den neuen Bundesländern. "Die schlechte Bezahlung von Friseur-Azubis, vor allem in Sachsen-Anhalt, ist skandalös. Besonders, weil es deutschlandweit enorme Unterschiede gibt", sagt Marvin Reschinsky von der Gewerkschaft Verdi. Warum sich die finanzielle Situation von Friseuren auch nach der Ausbildung nicht deutlich verbessert und was sich an den Zuständen ändern lässt, wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend live mit Christine Schierenberg und Marvin Reschinsky besprechen.

stern TV-Umfrage zur Sendung: