Immer mehr Radfahrer tragen mittlerweile freiwillig einen Helm. Das ist gut und beugt im Fall der Fälle schweren Kopfverletzungen vor. Die Zahl der Unfälle bleibt aber unverändert hoch: Allein 2017 gab es fast 80.000 Unfälle mit Fahrraadfahrern. 394 Menschen ließen dabei sogar ihr Leben. In größeren Städten ist es besonders schlimm: unübersichtliche Kreuzungen, verlegte Verkehrsführung, Einbahnstraßen – all das nervt natürlich. Dabei ist Radfahren angesagter, denn je: Die Zahl derer, die lieber Fahrrad als Auto fährt, steigt in großen Städten ob der vielen Staus und Verkehrsprobleme. Vor allem wenn es das Wetter erlaubt. Doch mit den Verkehrsregeln halten es viele Radler nicht so genau: Ampeln werden bei Rot überfahren, Radwege in die falsche Richtung genutzt, an Kreuzungen wird einfach quer gefahren – und auf dem Fußgängerweg abzusteigen scheint einfach zu lästig. Die Einsicht, wenn Bußgelder verhängt werden, ist bei einigen Radfahrern dann aber bedenklich gering. Trotz Helm auf dem Kopf...

Also muss die Polizei härter durchgreifen: Die Beamten der Fahrradstaffeln sind geschult, die Rowdies auf zwei Rädern an den entsprechenden Punkten abzufangen und ihnen Nachhilfe in Sachen Verkehrserziehung zu geben. stern TV hat die Hamburger Fahrradpolizei einen Tag lang bei der Arbeit begleitet. Sind Radfahrer wirklich so ignorant? Was bringt der Einsatz? Und was sagen Autofahrer zum Verhalten mancher Radfahrer im Straßenverkehr? Die Antworten: Mittwochabend bei stern TV.